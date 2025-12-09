09 декабря 2025, 17:45

Крапивник: в Стратегии нацбезопасности США нет ничего нового

Фото: iStock/rarrarorro

Никакой сенсации с появлением новой Стратегии национальной безопасности США не произошло, однако она вызвала много информационного шума. Об этом заявил военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.





В пятницу, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, которая заменила принятую три года назад. В документе Россию больше не называют противником и угрозой, а в отношениях США с ЕС подчеркиваются глубокие разногласия.



По словам Крапивника, американцы часто пишут на бумаге одно, а делают другое.





«Действительно, в новой стратегии сказано, что Россия, в настоящий момент, для США не является врагом. Но тут же (министр обороны США Пит. — Ред.) Хегсет уточнил, что Россия — это угроза Европы. Получается, что американцы готовы помогать европейцам, толкать их на войну с Россией и зарабатывать на этом», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.