В России оценили новую Стратегию нацбезопасности США
Крапивник: в Стратегии нацбезопасности США нет ничего нового
Никакой сенсации с появлением новой Стратегии национальной безопасности США не произошло, однако она вызвала много информационного шума. Об этом заявил военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
В пятницу, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, которая заменила принятую три года назад. В документе Россию больше не называют противником и угрозой, а в отношениях США с ЕС подчеркиваются глубокие разногласия.
По словам Крапивника, американцы часто пишут на бумаге одно, а делают другое.
«Действительно, в новой стратегии сказано, что Россия, в настоящий момент, для США не является врагом. Но тут же (министр обороны США Пит. — Ред.) Хегсет уточнил, что Россия — это угроза Европы. Получается, что американцы готовы помогать европейцам, толкать их на войну с Россией и зарабатывать на этом», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Крапивник уточнил, что никаких существенных изменений в новом документе нет.
Тем временем президент США Дональд Трамп после штрафа ЕС, наложенного на соцсеть Х, посоветовал Европе быть осторожной, поскольку она движется в плохом направлении, пишет «Москва 24».
По словам американского лидера, ЕС стоит проявлять осторожность во многих вещах. Вашингтон надеется, что «Европа останется Европой», заключил Трамп.