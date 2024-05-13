Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в ходе обстрела Белгорода

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Папа Франциск выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом.
Он отметил, что Папа выразил глубокую скорбь в связи с обрушением дома в Белгороде и осудил все формы обстрела мирных жителей.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
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Александр Климов