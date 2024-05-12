Под завалами дома в Белгороде нашли мертвую 17-летнюю студентку

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Студентку белгородского медколледжа Екатерину Сульженко нашли мёртвой под завалами дома в Белгороде, сообщил Telegram-канал Baza.
Девушке было 17 лет. Как ранее сообщали другие СМИ, 17-летняя Екатерина - дочь белгородского волонтера Юлии Сульженко, которая помогала в больницах Белгорода.
Сама Екатерина училась в медицинском колледжа. В момент обрушения она находилась дома с матерью. По словам соседей, накануне вечером семья была дома, в окнах горел свет, а два автомобиля были припаркованы во дворе. Сегодня машины вытягивали из-под завалов.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.
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Сама Екатерина училась в медицинском колледжа. В момент обрушения она находилась дома с матерью. По словам соседей, накануне вечером семья была дома, в окнах горел свет, а два автомобиля были припаркованы во дворе. Сегодня машины вытягивали из-под завалов.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.
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Артем Кузьмин