Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 13

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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек, передает МЧС России.
«В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов», – заявили в ведомстве.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.
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Александр Климов