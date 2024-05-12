Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
В Белгороде произошел новый обстрел, в результате которого пострадал как минимум один жилой дом, пишет Baza.
По информации издания, привлекались средства противовоздушной обороны. Также отмечается, что в результате обстрела начался пожар.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пятую попытку атаковать Белгород за 12 мая. Предварительно, несколько снарядов могли попасть на юг города.
12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» нанесли ущерб жилому дому в Белгороде. В результате инцидента подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.
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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пятую попытку атаковать Белгород за 12 мая. Предварительно, несколько снарядов могли попасть на юг города.
12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» нанесли ущерб жилому дому в Белгороде. В результате инцидента подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.
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Артем Кузьмин