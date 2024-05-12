Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя наступление Российской армии на харьковском направлении, отметил, что боевые действия действительно продолжаются в некоторых селах Харьковской области, которые находятся неподалеку от российской границы и ранее считались «серой зоной». Об этом он заявил в официальном Telegram-канале.