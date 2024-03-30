Радио1
Главная / Новости / Политика/ Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход

Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход

Папа Римский Франциск не посетил Крестный ход второй год кряду
30 марта 2024, 02:24
Фото: iStock/uzhursky

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск снова пропустил Крестный ход в Страстную пятницу. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об отсутствии Папы было объявлено за минуту до начала службы.

Папа Франциск не смог присутствовать на церемонии, как было объявлено ранее, в 2023 году из-за вирусного бронхита. По сообщению папской пресс-службы, Папа будет наблюдать за процессией из своей резиденции в Ватикане «по состоянию здоровья».

Ранее Папа Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Франциск рассказал о трагедии после мессы Вербного воскресенья.

Читайте также:

«Забивание камнями»: Талибы рассказали о мерах наказания женщин за измену

В НАТО рассказали о возможности нападения России на страны альянса

Боррель: С призывами к миру на Украине Папа Римский «залез в сад», куда его не звали
#богослужения
#здоровье
#теракт
#крокус сити холл
#соболезнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США одобрили формирование нового правительства Палестины
Госдеп: США одобрили формирование нового кабинета министров Палестины
30 марта 2024, 02:55

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Соединенные Штаты поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера, опубликованном на сайте X.
Американский чиновник отметил, что Вашингтон надеется на сотрудничество с новым палестинским кабинетом «в целях содействия миру, безопасности и процветанию». Миллер добавил, что Соединенные Штаты ожидают от нового правительства «заслуживающих доверия реформ».

В четверг, 28 марта, было объявлено, что президент Палестины Махмуд Аббас утвердил новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой. Новое правительство вступит в должность в воскресенье 31 марта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон разрабатывает план по созданию независимого государства Палестина.

Читайте также:

«Уничтожены все блоки»: В Харьковской области заявили о разрушении Змиевской ТЭС

Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход

США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина
#палестина
#сша
#правительство
#белый дом
#заявление
#поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев предупредили о последствиях подтверждения его причастности к теракту в РФ
В Крыму призвали привлечь Украину к ответственности при причастности к теракту
30 марта 2024, 02:20

Фото: iStock/Michał Chodyra

Если подтвердится причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», ее следует признать террористическим государством. Такое предложение озвучил глава Крымской этнической миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что преступления Киева в этой трагедии в ходе расследования прослеживаются все четче.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что Запад всеми силами стремится убелить мировую общественность в непричастности Киева к трагедии.

Читайте также:

Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»

На Украине объявили новые «символы российской имперской политики»

Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа
#украина
#крым
#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Забивание камнями»: Талибы рассказали о мерах наказания женщин за измену
Лидер «Талибана»*: Женщины будут насмерть забиваться камнями за измену
30 марта 2024, 02:00

Фото: iStock/Mansour-Ibrahimi

Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада поклялся забивать женщин камнями до смерти за совершение измены, сообщает The Guardian.
Он подчеркнул, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат законам шариата.

«Это противоречит вашей демократии, но мы продолжим это делать», – заявил Ахундзада.

Лидер талибов назвал тех, кто считает, что подобные вещи нарушают права женщин, «служителями сатаны».

Ахундзада сказал, что подобное решение – продолжение борьбы против западного влияния. По его словам, деятельность талибов не закончилась со взятием Кабула, а «только началась».

После захвата власти талибы запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в университеты и упразднили парикмахерские и салоны красоты по всей стране. Талибы также ограничили передвижение женщин в общественных местах без сопровождения мужчины-опекуна.

Читайте также:

Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении

Карты «Мир» перестали работать в Армении

В МИД оценили решение Казахстана легализовать «Талибан»*

* организация признана террористической и запрещена в России
#закон
#афганистан
#права
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа
Президент Литвы Науседа: Более 3000 военных из стран НАТО находятся в Литве
30 марта 2024, 00:59

Фото: iStock/Birute

В Литве размещено более 3 000 военнослужащих из стран НАТО, сообщил президент Литвы Гитанас Наeседа, передает РИА Новости.
Глава прибалтийского государства выступил на мероприятии, посвященном 20-летию вступления Литвы в Североатлантический альянс. По словам президента, Альянс прошел долгий путь.

Науседа отметил, что войска Альянса осуществляют различные мероприятия по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он добавил, что Литва сейчас «готовится к всеобщей обороне». В то же время он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».

Ранее командующий сухопутными войсками Литвы Вальдемарас Рупшис признал, что силы НАТО могут использоваться в обход статьи 5 Устава, предусматривающую коллективную оборону членов Североатлантического альянса.

Читайте также:

Зеленский допустил отступление ВСУ

В США заявили, что будут сообщать России об угрозах терактов

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян
#литва
#нато
#оборона
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский допустил отступление ВСУ
Зеленский: ВСУ будут неуклонно отступать в случае отсутствия помощи США
30 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/YakubovAlim

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при отсутствии военной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины будут вынуждены начать отвод войск, передает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнэйшес.
«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — объяснил Зеленский.

Все это приведет к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ), резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выразили недовольство украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты российского топливно-энергетического комплекса. Как отметил украинский лидер, реакция Вашингтона на подобные действия ВСУ «не была позитивной».

Читайте также:

На Украине раскрыли доход семьи Зеленского за 2023 год

Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине

Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе
#владимир зеленский
#сша
#всу
#помощь
#финансирование
#нпз
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО рассказали о возможности нападения России на страны альянса
Адмирал Бауэр: РФ не располагает планами нападения на страны НАТО
30 марта 2024, 00:26

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал возможность нападения России на страны НАТО. По его Бауэра, пока нет никаких признаков того, что у России есть такой план, сообщает Baltic Times.
«Не думаю, что существует прямая угроза», – высказался адмирал. При этом Бауэр подчеркнул, что главная проблема заключается в амбициях России, «простирающихся дальше Украины», – отметил военный.

НАТО знает об этом, поэтому альянс «стать более готовым», добавил он.

Ранее Роберт Бауэр высказывался о возможности вступления Украины в НАТО. По его словам, маловероятно, что Украину пригласят вступить в НАТО на саммите НАТО в США в июле.

Читайте также:

Die Zeit: Отправка войск на Украину не сделает блок НАТО участником конфликта

В Бундестаге фактически разрешили ВС РФ бить по военным частям НАТО на Украине

«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
#нато
#россия
#нападение
#украина
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине раскрыли доход семьи Зеленского за 2023 год
29 марта 2024, 23:41

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию на 2023 год, сообщается на сайте украинского лидера.
Согласно документу, доход семьи украинского президента в прошлом году составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов США). Указывается, что в эту сумму входят 7,5 миллионов гривен от продажи облигаций внутреннего займа. В офисе президента отметили, что доход семьи Зеленского складывается в основном из зарплаты, банковских процентов и арендной платы за недвижимость.

До этого Зеленский заявлял, что в 2022 году он и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов США).

В 2020 году доход Зеленского составил около 22,75 млн гривен, или 815 000 долларов США. Годовая зарплата президента составляла 336 000 гривен или 913 492 рубля.

Ранее президента Украины заявил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании для дальнейшего функционирования.

Читайте также:

Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине

Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе

«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
#владимир зеленский
#украина
#киев
#доходы
#деньги
#зарплата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили, что будут сообщать России об угрозах терактов
Посол США в РФ: Вашингтон продолжит предупреждать Москву об угрозах терактов
29 марта 2024, 23:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол США в России Линн Трейси пообещала, что США будут продолжать предупреждать Россию о террористических угрозах, сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии.
«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать», – сообщила дипломат.

По словам посла, информация об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», переданная Соединенными Штатами в начале марта, была конкретной, своевременной и достоверной.

Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты однозначно осуждают все формы терроризма.

«Мы искренне надеемся, что российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни», – добавила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» сообщил, что Запад отказался сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, он заявил, что дипломатические связи между Москвой и Вашингтоном разорваны.

Читайте также:

Лавров рассказал о предложенном Китаем мирном плане по Украине

«Запад отказался сотрудничать»: Лавров – о помощи в борьбе с терроризмом

Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»
#сша
#россия
#москва
#теракт
#крокус сити холл
#сергей лавров
#мид рф
#посол
#дипломат
#посольство
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США переживают переломный момент в истории, заявил Байден
Байден: США переживают поворотный момент истории
29 марта 2024, 23:12

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что страна находится на переломном этапе своей истории. Комментируя предстоящие выборы, Байден подчеркнул, что исход голосования определит политическую политику США на десятилетия, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», — высказался действующий президент США.

Ранее Джо Байден снова сделал уничижительные заявления в адрес президента России Владимира Путина. Выступая в Северной Каролине, президент США заявил о мечте повысить налоги для американских миллиардеров. Согласно его плану, налоговые поступления пойдут на помощь Киеву в его борьбе с «мясником Путиным».

До этого экс-советник Болтон заявил, что в случае избрания Дональда Трампа США выйдут из состава участников НАТО.

Читайте также:

В США назвали фундаментальную ошибку в отношении России

Администрация Байдена провоцирует нелегальную миграцию в США

«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
#джозеф байден
#сша
#история
#дональд трамп
#владимир путин
#киев
#налоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф