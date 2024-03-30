Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход

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Папа Римский Франциск снова пропустил Крестный ход в Страстную пятницу. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об отсутствии Папы было объявлено за минуту до начала службы.
Ранее Папа Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Франциск рассказал о трагедии после мессы Вербного воскресенья.
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Александр Климов