«Забивание камнями»: Талибы рассказали о мерах наказания женщин за измену

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Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада поклялся забивать женщин камнями до смерти за совершение измены, сообщает The Guardian.
Он подчеркнул, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат законам шариата.
Лидер талибов назвал тех, кто считает, что подобные вещи нарушают права женщин, «служителями сатаны».
Ахундзада сказал, что подобное решение – продолжение борьбы против западного влияния. По его словам, деятельность талибов не закончилась со взятием Кабула, а «только началась».
После захвата власти талибы запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в университеты и упразднили парикмахерские и салоны красоты по всей стране. Талибы также ограничили передвижение женщин в общественных местах без сопровождения мужчины-опекуна.
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«Это противоречит вашей демократии, но мы продолжим это делать», – заявил Ахундзада.
Ахундзада сказал, что подобное решение – продолжение борьбы против западного влияния. По его словам, деятельность талибов не закончилась со взятием Кабула, а «только началась».
После захвата власти талибы запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в университеты и упразднили парикмахерские и салоны красоты по всей стране. Талибы также ограничили передвижение женщин в общественных местах без сопровождения мужчины-опекуна.
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Александр Климов