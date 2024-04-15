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ВС РФ готовятся к окружению Работино, заявили в ВСУ

15 апреля 2024, 01:46
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Оборона оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Работино станет проблемой для украинских войск, поскольку российские войска готовятся окружить населенный пункт, предупредил боец ВСУ с позывным Алекс, передает Telegram-канал «Венкоры Русской Весны».
Российские войска начнут наступление со стороны Вербового. В настоящее время они устанавливают минометные позиции на уже занятых ими территориях.

Алекс считает, что россияне нацелились на Работино с востока. Он говорит, что российские войска «поняли, что в лоб Работино им не взять, потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо гораздо легче».



Аналитики DS, работающие на украинскую армию, отмечают, что в настоящее время бои ведутся в южной части поселка, а российские войска «подпирают» его с запада. Если российские войска окружат поселок и начнут наступление на востоке, украинская оборона станет затруднительной.

Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

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Российские войска ответили ВСУ на обстрел Энергодара, заявил Рогов

Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
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#работино
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Российские войска ответили ВСУ на обстрел Энергодара, заявил Рогов
15 апреля 2024, 00:18

Фото: iStock/aapsky

Российские войска атаковали склад техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Чкалово Днепропетровской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские войска атаковали склады боевиков ВСУ и боеприпасов на правом берегу в селе Чкалово, а также склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменск-Днепровского района Запорожской области.

Рогов добавил, что после атаки на складе произошел взрыв и на место происшествия прибыла машина скорой помощи.

7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.

11 апреля, по словам Владимира Рогова, российские войска атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ, обстреливающие Запорожскую АЭС и город Энергодар. Рогов добавил, что российские войска также атаковали подразделения 121-й бригады ВСУ в Никополе и его окрестностях.

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Украинские военные остро отреагировали на отмену демобилизации

Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
#запорожская область
#запорожская аэс
#всу
#украина
#вс рф
#сво
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Украинские военные остро отреагировали на отмену демобилизации
«Перестреляю всех»: Боец ВСУ отреагировал на отмену демобилизации
14 апреля 2024, 23:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия возмущена решением о приостановке процесса демобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После того как демобилизация была исключена из законопроекта, принятого Верховной Радой, в Одессе был проведен опрос среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Многие солдаты осудили правительство за такое решение.

«Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?», – отреагировал один из солдат.

Другой участник опроса сказал, что самовольно покинет воинскую часть. Другие респонденты негативно отнеслись к демобилизации. Они подчеркнули, что «такого не должно быть».

Сложную ситуацию на передовой признал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, в последние дни ситуация становится все тяжелее. Наибольшие трудности возникают на донецком направлении.

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#украина
#солдаты
#владимир зеленский
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Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
Рогов: Российские войска позиции в селе Работино и в районе верхового
14 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/vicnt

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) улучшили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в Работино российские бойцы отбили две атаки, улучшили свои позиции вдоль линии фронта и уничтожили украинские опорные пункты. В районе Вербового российские войска также отразили две атаки и не только улучшили свои позиции, но и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник отметил, что российские силы также добились успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Ранее Владимир Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинские войска покинули позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не смогли противостоять наступлению российских войск к северо-западу от населенного пункта.

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#вс рф
#сво
#запорожская область
#работино
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Зеленский признал сложное положение ВСУ
Зеленский признал сложное положение ВСУ на Донецком направлении
14 апреля 2024, 22:44

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/ukraina-nachala-postavlyat-na-front-maketi-oruzhiya/

Владимир Зеленский признал, что обстановка на донецком направлении становится все более напряженной.
В своем вечернем видеообращении на украинском телевидении он отметил, что фронт во время острой войны всегда представляет сложную ситуацию, но в последние дни она стала особенно тяжелой.

«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский также заявил о значительном обострении обстановки на восточном фронте из-за наращивания наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации, что привело к тактическим успехам.

Согласно опубликованной в пятницу сводке Министерства обороны Российской Федерации, за последнюю неделю украинские войска потеряли более 6600 военнослужащих на всех направлениях, при этом российскими подразделениями были уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника.

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#всу
#зеленский
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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Белгородской областью
14 апреля 2024, 22:21

Фото: istock / Naypong

В Министерстве обороны сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области.
«Вечером четырнадцатого апреля в 21:05 по московскому времени была предотвращена новая попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Двумя дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.
Ранее в воскресенье в небе над этим регионом уже ликвидировали три дрона.

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#днр
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Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду
Глава МИД Украины Кулеба безуспешно попросил у Запада системы Patriot в аренду
14 апреля 2024, 21:53

Фото: iStock/MikeMareen

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в приватных беседах он просит западных союзников предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но признал, что на данный момент такая инициатива не получила одобрения.
«Когда мы обсуждаем это за закрытыми дверями, я говорю нашим партнерам: «Все возможно. Если вы хотите сдать их в аренду, давайте сдавайте. Хотите, чтобы они стояли у вас на границе? Мы не против. Но дайте нам (Украине Patriot — ред.)», — отметил Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.
На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева на такие условия, министр признал, что окончательное решение пока не принято. Он также пояснил, что в настоящее время Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. Кулеба подчеркнул, что вопрос об обеспечении Украины системами ПВО является актуальным и одним из самых сложных в настоящее время.

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#переговоры
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На Украине сообщили о серии взрывов в Днепропетровске
«Укринформ»: в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
14 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Diy1

В Днепропетровске прозвучала серия взрывов после объявления воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает издание «Укринформ».
Сигнал о ракетной опасности был объявлен в регионе в 17: 49 по мск.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию РИА Новости о том, что после срабатывания сигналов оповещения, российский беспилотник «Герань» успешно поразил цель в районе железнодорожной станции «Лосево». Обесточенными оказалась город и область, добавил Лебедев.

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#станции
#новости
#тревога
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Эксперт Меркурис: Россия может освободить ещё 45 городов
14 апреля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Российские войска могут взять под свой контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Такое предложение высказал британский аналитик Александр Меркурис.
В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он заметил, что русские сейчас захватывают эти оставшиеся города один за другим. Причём, по мнению эксперта, этот процесс может значительно ускориться, так как, овладев одним городом, российские военные тем самым открывают себе путь к следующему.

Эксперт указал, что количество городов в центральной части Донбасса, остающихся под контролем Украины, всё более сокращается, а театр военных действий становится более открытым. Именно центральная часть Донбасса является наиболее важным и определяющим участком вооружённого противостояния, заключил Меркурис.

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#украина
#россия
#донбасс
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The Sun назвала срок атаки ВСУ на Крымский мост
14 апреля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Украина может попытаться нанести удар по Крымскому мосту. Такое предположение сделали обозреватели британского таблоида The Sun.
Авторы публикации пишут, что Вооружённые силы Украины собираются выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале указано, что в атаке на Крымский мост могут принять участие истребители F-16, которые Украина к тому времени уже получит.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о подготовке нового украинского наступления. В рамках наступательной операции также планировалось разрушение Крымского моста. Однако, как отмечают эксперты, Россия делает выводы из предыдущего опыта, и каждая последующая атака Киева становится менее эффективной, чем предыдущие.

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#украина
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#крымский владимир зеленский
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