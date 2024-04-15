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Оборона оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Работино станет проблемой для украинских войск, поскольку российские войска готовятся окружить населенный пункт, предупредил боец ВСУ с позывным Алекс, передает Telegram-канал «Венкоры Русской Весны».
Российские войска начнут наступление со стороны Вербового. В настоящее время они устанавливают минометные позиции на уже занятых ими территориях.
Алекс считает, что россияне нацелились на Работино с востока. Он говорит, что российские войска «поняли, что в лоб Работино им не взять, потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо гораздо легче».
Аналитики DS, работающие на украинскую армию, отмечают, что в настоящее время бои ведутся в южной части поселка, а российские войска «подпирают» его с запада. Если российские войска окружат поселок и начнут наступление на востоке, украинская оборона станет затруднительной.
Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.
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Алекс считает, что россияне нацелились на Работино с востока. Он говорит, что российские войска «поняли, что в лоб Работино им не взять, потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо гораздо легче».
Аналитики DS, работающие на украинскую армию, отмечают, что в настоящее время бои ведутся в южной части поселка, а российские войска «подпирают» его с запада. Если российские войска окружат поселок и начнут наступление на востоке, украинская оборона станет затруднительной.
Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.
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Александр Климов