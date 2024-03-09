Париж ищет союзников для отправки войск на Украину

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Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину, пишет американское издание Politico. Пока к нему присоединились только три страны Балтии.
Издание комментирует визит главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву, где он встретился с коллегами из прибалтийских стран и Украины. Дипломаты обсудили военную помощь Киеву, в том числе потенциальную отправку западных войск в Украину.
Сежурне заявил, что то, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может «указывать» или
«устанавливать красные линии». Эту позицию главы французского МИДа публично поддержал его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис.
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Сежурне заявил, что то, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может «указывать» или
«Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте. В частности, о нежелании отправлять свои войска на территорию Украины уже заявили США, Германия, Италия, Чехия, Великобритания, Испания и Польша.
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Артем Путинцев