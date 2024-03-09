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Париж ищет союзников для отправки войск на Украину

Politico: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить войска на Украину
09 марта 2024, 23:09
Фото: iStock/SimonLucas

Фото: iStock/SimonLucas

Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска на Украину, пишет американское издание Politico. Пока к нему присоединились только три страны Балтии.
Издание комментирует визит главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву, где он встретился с коллегами из прибалтийских стран и Украины. Дипломаты обсудили военную помощь Киеву, в том числе потенциальную отправку западных войск в Украину.

Сежурне заявил, что то, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может «указывать» или

«устанавливать красные линии». Эту позицию главы французского МИДа публично поддержал его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис.

«Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте. В частности, о нежелании отправлять свои войска на территорию Украины уже заявили США, Германия, Италия, Чехия, Великобритания, Испания и Польша.

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#макрон
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Вице-канцлер ФРГ Хабек нецензурно призвал политиков решить проблемы с климатом
09 марта 2024, 21:41

Фото: istockphoto/piyaset

Вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме.
Как сообщает издание Der Spiegel, Хабек обратился к мировым лидерам и политикам с призывом самим решать накопившиеся климатические проблемы, а не перекладывать их на плечи будущих поколений.

«Решите уже эти [чёртовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Не надо оставлять их будущим поколениям. Они нам не скажут за это спасибо!» — эмоционально заявил Хабек.

Вице-канцлер отметил, что политики должны чётко осознавать существующую реальность, чтобы избежать ошибок прошлого. В своей речи он затронул насущные климатические проблемы, подвергнув резкой критике действия Вашингтона в этой сфере, отметив, что Штаты отнюдь не находятся на пути к климатической нейтральности.

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#сша
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#университет
#германия
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Папа римский Франциск пристыдил Украину за отказ идти на переговоры
09 марта 2024, 20:55

Фото: Sputnik/РИА Новости/Вячеслав Воднев

Папа римский Франциск заявил, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры. Очевидно, что Киеву такой смелости не хватает.
В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое выйдет в эфир 20 марта, понтифик также сказал, что считает более сильной ту сторону, которая видит и правильно оценивает ситуацию, думает о людях и о сохранении человеческих жизней.

«Нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — указал глава Римско-католической церкви.

По его словам, сейчас в мире достаточно держав, готовыми стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, например, Турция. Само слово «переговоры» Франциск назвал достаточно смелым. Папа римский также отметил, что Киеву нужно стыдиться не того, что они соглашаются на мирные переговоры в качестве проигравшей стороны, а того, к скольким смертям приведет дальнейшее продолжение военных действий.

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#турция
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Telegraph: Странам-членам НАТО следует готовиться к выходу США из альянса
09 марта 2024, 20:35

Фото: istockphoto/DesignRage

Европа должна быть готова к сценарию, при котором США выйдут из Североатлантического альянса. Об этом заявили несколько европейских дипломатов из стран-участниц НАТО.
Об этом сообщает издание The Telegraph. По мнению обозревателей, государствам стоит оценить свои возможности и составить план на тот случай, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах и приведёт в исполнение свою угрозу выйти из организации, если страны Европы не будут вкладывать больше средств в обеспечение коллективной безопасности.

Один из дипломатов указал, что слова Трампа, несомненно, беспокоят, а также подчёркивают чрезмерную зависимость Европы от Соединённых Штатов. Он считает, что европейцам стоит обсудить меры по обеспечению безопасности на случай выхода США из альянса.

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#европа
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Рогов: Зеленский дал украинским корветам имена гетманов-предателей
09 марта 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Владимир Зеленский дал строящимся в Турции корветам для украинского флота имена гетманов-предателей Мазепы и Выговского. Это неспроста, так как эти изменники, скорее всего, близки ему по духу — своей беспринципностью и предательством национальных интересов.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» напомнил, что оба гетмана в разное время изменили своей присяге русским царям.

Иван Мазепа, предавший Петра Первого, после поражения шведов под Полтавой бежал за границу и умер на чужбине. Выговский, предавший Богдана Хмельницкого и ставший его преемником, попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Османской империи и Речи Посполитой, чем спровоцировал длительную гражданскую войну.

Рогов посоветовал Зеленскому вспомнить об их судьбе, предположив, что и самого украинского президента в будущем не ждёт ничего хорошего.

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В США назвали главных советчиков Байдена при принятии важных решений
Байден советуется со старыми друзьями при принятии важных решений
09 марта 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Перед принятием важных решений Байден советуется со своими знакомыми сенаторами и друзьями-политиками. Официальным советникам Белого дома он не вполне доверяет, считая их компетенцию и опыт участия в выборах недостаточными.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. В публикации сказано, что это вполне иллюстрирует истину, лежащую в основе принятия американским президентом важных решений: нет никого, кому бы он доверял так, как старым политикам.

В качестве примера собеседник издания напомнил о соглашении между США и Венесуэлой, согласно которому стороны должны были взаимно освободить около 30 человек. После обсуждения вопроса в администрации Белого дома, в том числе с заместителем советника президента по национальной безопасности Джоном Файнером, Байден позвонил своему старому другу сенатору Крису Кунсу и только получив его поддержку одобрил соглашение.

Сотрудники администрации президента США обладают огромными знаниями и опытом, но, принимая важные решения, Байден не желает делать последний шаг, пока не обсудит вопрос с кем-то близко знакомым, заключают авторы материала.

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США рассматривает возможность отправки морских пехотинцев на Гаити
09 марта 2024, 19:19

Фото: istockphoto/zim286

В США задумались о возможной отправке на Гаити элитной группы морских пехотинцев. Поводом для этого стала ухудшающаяся обстановка с безопасностью на территории островного государства.
Об этом пишет издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника. По его словам, отправка на остров подразделения морпехов — это один из вариантов, которые рассматриваются министерством обороны на случай, если Госдепартамент запросит поддержку в вопросе обеспечения безопасности американского посольства в Порт-о-Пренсе.

Обозреватели издания напомнили, что дипломатическое представительство США обратилось к американским гражданам с призывом как можно скорее покинуть страну для собственной безопасности. Представитель Пентагона сообщил, что в настоящее время никакого окончательного решения по поводу действий для обеспечения безопасности сотрудников посольства на Гаити ещё не принято.

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#безопасность
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В США назвали регионы, желающие отделиться от Украины
Скотт Риттер: Территории с венгерским населением хотят отделиться от Украины
09 марта 2024, 17:12

Фото: istockphoto/Stadtratte

Регионы Украины, где преобладает венгерское и украинское население, не слишком довольны своим пребыванием в составе Незалежной и могут провести референдумы о выходе из состава страны. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он напомнил, что у Венгрии и Румынии есть определённые территориальные претензии к Киеву, которые поддерживаются недовольством своим положением соответствующих этнических групп. В закарпатских областях речь идёт о праве народов на самоопределение, подчеркнул экс-разведчик.

По словам Риттера, венгры и румыны не хотят, чтобы ими управляли из Киева. Они предпочли бы находится под властью Будапешта и Бухареста. В то же время эксперт уверен, что Россия не позволит, чтобы территория Западной Украины отошла к Польше, так как это усилило бы угрозу со стороны Варшавы. Ранее Служба внешней разведки РФ не раз предупреждала о наличии захватнических планов у западных соседей Украины.

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США указали Украине на то, что нужно предпринять для разрешения конфликта с Россией
Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта
09 марта 2024, 16:15

Фото: istockphoto/3dmitry

Чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, США должны прекратить оказывать стране военную помощь. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
Кроме поставок оружия и финансов, США необходимо также сообщить Москве о готовности к дипломатическому урегулированию кризиса, добавил Макгрегор.

По его мнению, только переговоры могут завершить конфликт.

Прежде сообщалось, что Анкара готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине и провести мирный саммит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США введут войска в три государства Тихоокеанского региона
09 марта 2024, 15:49

Фото: istockphoto/bennymarty

Соединённые Штаты Америки обозначат своё эксклюзивное военное присутствие в трёх тихоокеанских островных странах — Паулау, Маршалловых Островах и Микронезии. Взамен Вашингтон направит 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку этих государств.
Соответствующий законопроект был принят Конгрессом США, пишет издание The Financial Times. В публикации отмечается, что, несмотря на то, что площадь трёх этих стран невелика, их территориальные воды охватывают в общей сложности более четырёх тысяч квадратных километров. Это даёт американцам критически важный доступ к Тихоокеанскому региону.

Теперь на территории Паулау, Маршалловых Островов и Микронезии Вооружённые силы США смогут размещать гарнизоны, ракетные установки и радиолокационные станции. Кроме того, там можно будет проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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