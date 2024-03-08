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Франция может начать интервенцию на Украине в случае наступления ВС РФ на Киев

08 марта 2024, 11:46
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия подойдёт Киеву, с таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон, его слова передал глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью L'Independant.
По словам Русселя, Макрон сделал такое заявление в ходе встречи с лидерами парламентских партий.

Президент продекламировал, что Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия начнёт активно продвигаться в сторону Киева и Одессы.


Напомним, ранее Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#украина
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Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
За последние дни ВС РФ уничтожили самые дефицитные образцы вооружения НАТО
08 марта 2024, 11:39

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска за неполные две недели уничтожили три дефицитных танка M1A1 Abrams, которые ВСУ тщательно берегли и не вводили в бой. Об этом пишет РИА Новости.
Первый танк был уничтожен 26 февраля. Его обнаружили под Донецком вскоре после отхода украинских военных из Авдеевки. Его вывели из строя с помощью FPV-дрона. Ещё два танка были также уничтожены несколько дней спустя в районе посёлка Бердычи на том же направлении.

Кроме того, ВС РФ успешно поразили шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Всего Киеву было поставлено восемь таких САУ.

Также была добита машина разминирования M1150 Assault Breacher. Это стало большим ударом по ВСУ, которые фактически лишились спецтехники для снятия минных полей.

Украина, на фоне успехов российской армии, сделала заявление о том, что якобы оборудование было уничтожено не полностью. Однако итоги показывают ровно противоположное положение ВСУ.

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#сво
#вс рф
#всу
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Гуменюк: Взрывы в Одесской области повредили объект инфраструктуры
08 марта 2024, 11:31

Фото: iStock/maki_shmaki

При ночных взрывах в Одесской области пострадал объект инфраструктуры, об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
«Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры», — прокомментировала произошедшее Гуменюк.

Однако, она не уточнила, повлечёт ли повреждение инфраструктуры те или иные критически последствия.

Гуменюк отметила, что повреждения получило здание, которое давно не было в использовании.

Напомним, ранее о звуке взрывов и работе сирены воздушной тревоги сообщили жители Одессы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#одесса
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ВС РФ улучшили позиции, продвинувшись ближе к Работино
Рогов: ВС РФ улучшили позиции, продвинувшись на километр от Вербового к Работино
08 марта 2024, 10:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные улучшили свои позиции в Запорожской области, продвинувшись на ореховском направлении на один километр от населённого пункта Вербовое к селу Работино. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ делают ощутимые успехи в этом районе. Военным удалось продвинуться на запад на один километр, что довольно много на фронте.

Рогов добавил, что в Работино продолжаются тяжёлые бои. ВСУ массово применяют беспилотники для разведки и ударов по объектам.

Ранее Рогов сообщал, что в селе Работино Запорожской области идут тяжёлые уличные бои. По его словам, ВСУ перебрасывают в населённый пункт всё больше и больше своих бойцов, пытаясь превзойти по численности российскую армию.

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#вс рф
#запорожская область
#всу
#конфликт
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Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию
08 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/gutaper

Офицеры Бундесвера, обсуждающие атаку на российские территории, подводят и НАТО, и США, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США. Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине», — заявил Риттер, комментируя произошедшее.

По словам эксперта, в Бундесвере есть офицеры, которые стараются действовать своим образом, не взирая на решения немецкого руководства.

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#сша
#германия
#украина
#крымский мост
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Бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ
08 марта 2024, 08:32

Фото: iStock/Jakub Laichter

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по украинскому укрепрайону на Авдеевском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские силы ударили по противнику при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500. Это оружие позволяет наносить точные удары, находясь на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

После того, как укрепрайон был уничтожен, экипажи истребителей вернулись на российский аэродром.

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#сво
#вс рф
#всу
#авдеевка
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МО: ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Волгоградской областью
08 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/NatureNow

Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в небе над Волгоградской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что атака ВСУ была пресечена силами дежурных сил противовоздушной обороны. В результате, в небе над Волгоградской областью были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что за минувшую ночь ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями.

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#всу
#бпла
#пво
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Байден: Американских солдат нет и не было на Украине
08 марта 2024, 08:13

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американской армии нет и никогда не будет на полях спецоперации на Украине, об этом заявил глава США Джозеф Байден, в ходе своего выступления в Конгрессе.
«Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», — заявил глава Штатов.

По словам американского лидера, единственное, о чём просит Киев — это поставка вооружения и боеприпасов.

Байден также не упустил возможности бросить камень в своего предшественника и главного оппонента на выборах — политика Дональда Трампа. Байден упрекнул Трампа в том, что он «прогнулся под российское руководство».

При этом, ранее Байден, рассуждая о доступной медицине, оговорился и рассказал про Москву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
#украина
#сво
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МВФ в марте обсудит выделение Украине $880 млн
08 марта 2024, 04:02

Фото: РИА Новости

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда наметил на март рассмотрение договоренности с Украиной о предоставлении ей транша на $880 млн, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано ну вторую половину марта, уточнила официальный представитель МВФ Джули Козак. Деньги будут выделены в рамках механизма расширенного кредитования.

О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд.

Ранее МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного кредитования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд в рамках этого механизма поступил в украинский бюджет в апреле 2023 года.

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#заседание
#фонд
#украина
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Глава Минобороны: Польша не будет направлять свои войска на Украину
08 марта 2024, 02:16

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом он написал на странице польского оборонного ведомства в социальной сети X.
«Войска польского не будет на Украине», — приводятся слова Косиняк-Камыша.

Однако Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву и передавать вооружение, сделал оговорку министр, отметив, что это уже «очень много».

Ранее бывший замначальника Генерального штаба польских ВС Леон Коморницкий признал, что у республики нет военного потенциала для отправки войск на Украину для участия в боевых действиях.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители около 20 западных стран на встрече в Париже обсудили дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. Была поднята тема возможной отправки войск западных стран на Украину. Участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, сказал Макрон, не исключив однако такого сценария в будущем.

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#вооружение
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#макрон
#польша
#сво
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