Франция может начать интервенцию на Украине в случае наступления ВС РФ на Киев

Фото: Официальный сайт Кремля
Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия подойдёт Киеву, с таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон, его слова передал глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью L'Independant.
По словам Русселя, Макрон сделал такое заявление в ходе встречи с лидерами парламентских партий.
Президент продекламировал, что Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия начнёт активно продвигаться в сторону Киева и Одессы.
Напомним, ранее Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.
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Президент продекламировал, что Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия начнёт активно продвигаться в сторону Киева и Одессы.
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Евгения Парфентьева