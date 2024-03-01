Париж испугался предупреждения Путина, считает Пушков

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Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, которое он озвучил в ходе своего послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заявил, что французкие войска не появятся на Украине. Об этом написал сенатор Алексей Пушков.
Напомним, 29 февраля Путин заявил, что все действия стран Запада, предпринимаемые против России, грозят конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит гибелью цивилизации. В частности, он напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину. Уже 1 марта Сежурне заявил, что Франция не отправит свои войска на Украину. По его словам, французы не будут умирать за Украину.
Пушков предполагает, что в руководстве Франции произошел раскол.
Он отметил, что фраза главы МИД Франции является знаковой. Пушков подчеркнул, что все страны НАТО должны ответить е на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?
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Пушков предполагает, что в руководстве Франции произошел раскол.
«Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. И вот уже глава МИД Франции, известный своей близостью к премьеру, заявляет, что «французы не будут умирать за Украину». А кто в таком случае будет? Может быть, Стубб заявит, что финны будут умирать за Украину? Что прям рвутся? Или эстонцы с латвийцами?» — рассуждает Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что фраза главы МИД Франции является знаковой. Пушков подчеркнул, что все страны НАТО должны ответить е на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?
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Элина Позднякова