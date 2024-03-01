Париж испугался предупреждения Путина, считает Пушков

Франция не отправит свои войска на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос радиослушателя, который напомнил, что французы избрали президентом Эммануэля Макрона, а не Владимира Зеленского.