Президент Абхазии уходит в отставку: сделка с оппозицией, ратификация договора с Россией и условие, которое озвучил Бжания

Аслан Бжания: (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)
Текущие власти Абхазии начали переговоры с оппозицией, которая занимает правительственный комплекс и здание администрации президента. Протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе, и требуют отставки президента Аслана Бжании. Чем завершились переговоры читайте в материале «Радио 1».
Переговоры в Абхазии 18 ноября: что известно
Переговоры между представителями власти и оппозиции начались вечером 18 ноября на территории Минобороны Абхазии при посредничестве парламента. В составе делегации властей участвовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. Оппозицию представляли председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.
Соглашение властей Абхазии и оппозиции, отставка президента
Представители власти и оппозиции Абхазии достигли соглашения, в рамках которого президент Аслан Бжания подал заявление об отставке. Это решение стало результатом переговоров, начавшихся вечером 18 ноября и продолжавшихся более восьми часов. Парламент Абхазии планирует рассмотреть заявление Бжании 19 ноября, а вице-президент Бадра Гунба назначается исполняющим обязанности президента республики.
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Итоги переговоров
По итогам переговоров Бжания отметил, что его решение направлено на сохранение стабильности и конституционного порядка в стране. Протестующие должны будут покинуть территорию правительственных зданий Абхазии до 19 ноября, иначе Бжания отзовет свое заявление об отставке. Действующие министры будут продолжать выполнять свои обязанности до момента, когда новый президент республики вступит в должность.
Вице-президент Бадра Гунба снял с поста премьер-министра Александра Анквабу и назначил на эту должность бывшего премьера Валерия Бганбу. Кроме того, было оглашено, что в стране состоятся досрочные выборы президента.
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Ратификация договора с Россией
15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ, касающегося реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Проведение сессии было отменено из-за того, что депутаты не смогли согласовать повестку дня.
Оппозиция выразила недовольство и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения данного вопроса. Позже оппозиция выдвинула требование к президенту Бжании об отставке.
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Иинвестсоглашение с РФ
30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, которое предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. Этот документ регламентирует права и обязанности сторон, а также устанавливает меры поддержки для юридических лиц.
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