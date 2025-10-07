Достижения.рф

После ухода Лекорню французы в опросе потребовали отставки Макрона

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

После недавнего ухода премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню растет недовольство среди населения страны. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос Odoxa-BackBone Consulting, большинство французов выступают за отставку президента Эммануэля Макрона.



Согласно результатам исследования, 57% респондентов считают Макрона «полностью ответственным» за нынешний политический кризис, а еще 30% признают его «частично ответственным». Таким образом, общая доля недовольных действиями президента достигает 87%.

Политическая ситуация во Франции продолжает оставаться напряженной после смены главы правительства, и общество все активнее требует перемен на высшем уровне власти.

Иван Мусатов

