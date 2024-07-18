Парламент Франции возглавила представительница блока Макрона

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Председателем Национальной ассамблеи Франции переизбрали представительницу блока главы государства Эмманюэля Макрона 53-летнюю Яэль Браун-Пиве. Об этом объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте парламента.
Брон-Пиве победила в третьем туре голосования, получив поддержку от 220 депутатов. Она занимала должность спикера с 28 июня 2022 года.
Всего в первом туре принимали участие 6 человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Филиппа Жувена от республиканцев и Наиму Мутшу от союзной Макрону партии «Горизонты». Последние двое позже сняли свои кандидатуры.
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«Мы видели, что страна встревожена и разобщена, поэтому сейчас на нас лежит огромная ответственность. Это Национальное собрание, которое, возможно, как никогда ранее, представляет французский народ, также, как никогда ранее, разделено. Нам необходимо уживаться, сотрудничать, искать компромиссы, вести диалог, слушать друг друга и двигаться вперед», — заявила Брон-Пиве с трибуны парламента после объявления результатов.
Всего в первом туре принимали участие 6 человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Филиппа Жувена от республиканцев и Наиму Мутшу от союзной Макрону партии «Горизонты». Последние двое позже сняли свои кандидатуры.
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Алина Юрчак