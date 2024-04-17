Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах

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Депутаты парламента Грузии по итогам голосования на пленарном заседании приняли в первом чтении резонансный законопроект об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что 83 парламентария поддержали данный законопроект. Никто из депутатов не проголосовал против, добавил Папуашвили.
Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.
После чего у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.
После чего у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Екатерина Коршунова