Законопроект об иноагентах внесли в парламент Грузии

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В парламент Грузии внесен законопроект «О прозрачности иностранного влияния», регулирующий статус иностранных агентов. Как сообщается на сайте законодательного органа, инициатива поступила от правящей партии «Грузинская мечта».
По данным источников, инициатива предусматривает, в частности, регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 % доходов которых поступает из-за рубежа. Согласно проекту, все организации, представляющие иностранные интересы, должны быть зарегистрированы в национальном реестре.
Во время регистрации потребуется отражение получаемого дохода, а также заполнение декларации. Для выявления таких организаций Министерство юстиции оставляет за собой право в любое время проводить расследования и мониторинг. Отказ от регистрации или заполнения декларации наказывается штрафом в размере 25 000 лари (около 862 000 рублей).
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия должна «делать больше», чтобы остановить Россию.
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Во время регистрации потребуется отражение получаемого дохода, а также заполнение декларации. Для выявления таких организаций Министерство юстиции оставляет за собой право в любое время проводить расследования и мониторинг. Отказ от регистрации или заполнения декларации наказывается штрафом в размере 25 000 лари (около 862 000 рублей).
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Александр Климов