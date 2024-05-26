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Главная задача коллективного Запада и Эстонии – остановить российскую военную машину, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финского издания YLE.
По его словам, серьезных изменений в Российской Федерации в ближайшее время не произойдет.
Карис предположил, что США и Европе придется смириться со многими «российскими лидерами», прежде чем международные отношения изменятся. Но он отметил, что сейчас важной миссией Запада является продолжение санкционного давления, чтобы простые россияне нуждались в переменах.
Он подчеркнул, что только после этого могут начаться серьезные переговоры по урегулированию кризиса на Украине.
В то же время, когда зашел пошла речь об отправке войск НАТО на Украину, на вопрос о том, отправит ли Таллин свой военный контингент в зону конфликта, президент Эстонии ответил уклончиво.
Ранее президент Эстонии пообещал, что не будет закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин пытается поддерживать контакты с Москвой.
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«Как сосед России, вы должны готовиться к худшему», – заявил эстонский лидер. .
Карис предположил, что США и Европе придется смириться со многими «российскими лидерами», прежде чем международные отношения изменятся. Но он отметил, что сейчас важной миссией Запада является продолжение санкционного давления, чтобы простые россияне нуждались в переменах.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и Путина на колени», – сказал Алар Карис.
Он подчеркнул, что только после этого могут начаться серьезные переговоры по урегулированию кризиса на Украине.
В то же время, когда зашел пошла речь об отправке войск НАТО на Украину, на вопрос о том, отправит ли Таллин свой военный контингент в зону конфликта, президент Эстонии ответил уклончиво.
«Это не мое решение, это даже не решение правительства. Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом. Но украинцам не нужны западные войска, им нужно вооружение, прежде всего противовоздушная оборона», – заключает Карис.
Ранее президент Эстонии пообещал, что не будет закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин пытается поддерживать контакты с Москвой.
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Александр Климов