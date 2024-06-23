Парламент Ирана предложил внести армию и силовиков Канады в список террористов

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Меджлис (парламент) Ирана внёс предложение, призывающее обязать власти страны внести в список террористических организаций армию, а также силовые структуры и силы безопасности, имеющие отношение к правительству Канады.
Об этом сообщило информационное агентство Nour News. Ранее канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что правительство Страны Кленового Листа внесло в список террористов Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС). Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал этот шаг Канады противоречащим канонам международного права. Он также подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на реализацию «ответных соразмерных действий». Теперь в Меджлис внесено предложение о признании террористами армии и сил безопасности, связанных с правительством Канады.
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Александр Бойцов