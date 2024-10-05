Парламент просит азербайджанский МИД пересмотреть соглашения с США

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Группа депутатов Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном. Об этом в субботу 5 октября сообщает агентство Trend.
«Депутаты парламента Азербайджана просят расторгнуть уже имеющиеся два соглашения с США, а также отказаться от переговоров с Вашингтоном о новых соглашениях», — говорится в сообщении парламента.
Письмо на имя Джейхуна Байрамова подписали 43 депутата Милли Меджлиса, передает информагентство.
Ранее Азербайджан обвинил США в манипулировании санкциями против Республики. По мнению президента Республики Ильхама Алиева, США приостанавливали санкции из-за оккупации Афганистана, а после ухода оттуда американских войск Азербайджан снова попал под санкции.
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Лия Мурадьян