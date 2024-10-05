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Парламент просит азербайджанский МИД пересмотреть соглашения с США

Депутаты Азербайджана просят МИД отказаться от переговоров с США
05 октября 2024, 20:09
Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Группа депутатов Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном. Об этом в субботу 5 октября сообщает агентство Trend.
«Депутаты парламента Азербайджана просят расторгнуть уже имеющиеся два соглашения с США, а также отказаться от переговоров с Вашингтоном о новых соглашениях», — говорится в сообщении парламента.

Письмо на имя Джейхуна Байрамова подписали 43 депутата Милли Меджлиса, передает информагентство.



Ранее Азербайджан обвинил США в манипулировании санкциями против Республики. По мнению президента Республики Ильхама Алиева, США приостанавливали санкции из-за оккупации Афганистана, а после ухода оттуда американских войск Азербайджан снова попал под санкции.

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#сша
#соглашения
#депутаты
#азербайджан
Антонов завершил работу в качестве посла России в США
05 октября 2024, 20:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Анатолий Антонов завершил работу в качества посла России в США. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российском диппредставительстве в Вашингтоне.
Отмечается, что в субботу самолёт с Анатолием Антоновым на борту вылетит в Москву 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Антонов в качестве посла прибыл в американскую столицу 31 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.

Подчеркнём, что Антонов руководил работой посольства России в США в сложнейший период в истории отношений между странами. Особенно последние ходы характеризуются как сильнейшее обострение сотрудничества, в частности, из-за санкционных ограничений в отношении России и оказания помощи Украине.

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#политика
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Демократов беспокоит лёгкий график предвыборной кампании Харрис
Politico: демократы волнуются, что Харрис проводит мало предвыборных мероприятий
05 октября 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Представители Демократической партии США, в том числе сотрудники кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, обеспокоены тем, что она проводит слишком мало предвыборных мероприятий. Это может стоить ей победы на выборах, пишет газета Politico.
Отмечается, что беспокойство вызывает слишком лёгкий график предвыборной кампании, в сравнении с тем, что делает оппонент Харрис Дональд Трамп от Республиканской партии, который регулярно посещает штаты и проводит там выступления. Также Харрис практически полностью избегает незапланированного общения с самими избирателями и представителями СМИ.

Около двух десятков демократов убеждены, что кандидату следует активнее заниматься привлечением избирателей, которые до сих пор не определились со своим выбором.

Представители партии сравнили подход Харрис с тактикой бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы в гонке против Трамп.

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#камала харрис
#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
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Посол Сирии в РФ указал на неправильный перевод его слов о вступлении в БРИКС
Посол Сирии в РФ Джаафари: Дамаск пока ведёт переговоры о вступлении в БРИКС
05 октября 2024, 19:56

Фото: iStock/mrjo2405

Посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что его слова о подаче заявки на вступление страны в БРИКС были неправильно переведены. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее была опубликована цитата дипломата, в которой указывалось, что Сирийская Арабская Республика направила письменные просьбы о вхождении в объединение.

После Джаафари сообщил, что на самом деле не произносил эти слова, подчеркнув, что Сирия пока продолжает вести переговоры по данному вопросу и не отправляла официальных документов о вступлении в БРИКС.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани состоится международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России. В нём примет участие генсек НАТО Антониу Гуттериш.

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#сирия
#россия
#брикс
#переговоры
#заявление
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Буркина-Фасо отзывает лицензии на добычу золота у зарубежных компаний
05 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/bodnarchuk

Буркина-Фасо приступила к отзыву лицензии на деятельность у ряда зарубежных корпораций, занимающихся добычей золота в стране. Об этом президент переходного периода Ибрагим Траоре сообщил в эфире местной радиостанции RTB.
Он задался вопросом, зачем государство даёт право иностранцам добывать своё золото, если местные компании хорошо с этим справляются. В связи с этим, было принято решение отозвать лицензии у ряда международных корпораций, чтобы полностью перевести добычу золота местным компаниям.

Один из слушателей уточнил о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре заявил, что он и многие другие в скором времени могут перейти под государственное управление.

При этом глава государства не стал называть конкретные корпорации, у которых была отозвана лицензия.

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#золото
#компании
#лицензии
#правительство
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#государство
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ФСБ признала террористической группировку «Авангард народной воли»*
05 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России внесла группировку «Авангард народной воли»* в список террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Отмечается, что группировка «Концепция А.Н.В. (Авангард Народной Воли)»* была включена в единый федеральный реестр организаций, куда также входят иностранные и международные компании, признанные в соответствии с законодательством РФ террористическими.

В ведомстве отметили, что решение о признании группировки террористической вынес Центральный окружной военный суд.

Напомним, что в августе 2022 года члены группировки пытались взорвать самодельное взрывное устройство около ТЭЦ-2 в Тюмени. Их оперативно задержали силовики. Позднее выяснилось, что они собирались устроить серию терактов в нескольких регионах России.

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*признана террористической и запрещена на территории России
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#взрыв
#теракт
#суд
#россия
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Накануне 7 октября в Берлине проходят произраильская и пропалестинская акции
05 октября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/ibway

В преддверии годовщины нападения радикального движения ХАМАС в Берлине проходит крупная демонстрация в поддержку Палестины. Практически одновременно в другой части столицы ФРГ проходит произраильская акция.
Поддерживающие Палестину активисты собрались неподалёку от берлинской площади Luftbrücke, передаёт корреспондент ТАСС. Они держат в руках флаги палестинские флаги, плакаты и лозунги. На транспарантах, в частности, написано: «Один год геноцида — мир наблюдает», «Мы против террора». Лозунги в поддержку Палестины раздаются на немецком, английском и французском языках. Слышны также арабские мелодии. Среди митингующих люди самого разного возраста — от совсем пожилых до молодёжи и даже детей.

Практически одновременно в другой части Берлина проходит манифестация в поддержку еврейского государства. Её участники прошли маршем от университета имени Гумбольдта в сторону Rosa-Luxemburg Platz, где проходит финальный митинг. Девиз акции можно прочитать на большом баннере: «Против антисемитского Интернационала». По наблюдениям корреспондента ТАСС, обе демонстрации проходят мирно, без эксцессов. Порядок на улицах охраняют около 500 полицейских.

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#хамас
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«Спасти американцев»: в США призвали не помогать украинским террористам
Хинкл: США должны помогать пострадавшим от урагана, а не украинским террористам
05 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Andrii Atanov

Правительство США по-прежнему не помогло огромному количеству американцев, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом готово в кратчайшие сроки выделить из бюджета миллиарды долларов на военную помощь Украине или Израилю. На этом указал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.
Он подчеркнул, что у американских властей почему-то нет средств для спасения американцев от урагана, но есть огромные деньги на продолжение финансирования «террористов в Израиле и на Украине». Журналист назвал такой расклад полной чушью.

Напомним, что ураган «Хелен», обрушившийся на США, серьёзно повредил энергосистему страны. В результате без электричества остались около миллиона человек. Большая часть пострадавших проживает в Северной и Южной Каролине, причём в первом штате электричества лишились 90% жителей.

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#израиль
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#деньги
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«Ливан станет второй Газой»: Макрон требует прекратить поставки оружия Израилю
Макрон потребовал прекратить поставки оружия Израилю
05 октября 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал прекратить поставлять оружие Израилю. Об этом политик заявил 5 октября в эфире французского радио, передает израильское издание The Jerusalem Post.
«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — цитируют заявление Макрона израильские СМИ.

По словам французского лидера, он сообщил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Глава государства также высказался о ситуации в Ливане, который «может стать еще одной Газой».
«Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее — в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывает конфликт», — заявил Макрон.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что готовит серьезный ответ Ирану на ракетную атаку Израиля 1 октября. Военные призвали союзников к сотрудничеству.

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#макрон
#израиль
#оружие
#ливан
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Рамзан Кадыров награждён знаком «Почётный строитель России»
05 октября 2024, 17:38

Фото: сайт Кремля

Главу Республики Чечня Рамзана Кадырова наградили знаком «Почётный строитель России». Награда вручена чеченскому лидеру за многолетний труд и заслуги в сфере строительства.
Почётный знак руководителю Чечни вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент ТАСС. Символично, что это произошло на церемонии открытия нового жилого комплекса в Грозном.

Рамзан Кадыров напомнил, что когда только начиналось восстановление Чечни, в год вводилось в эксплуатацию только 45 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время темпы строительства значительно возросли, и каждый год в республике сдаются в эксплуатацию уже миллионы квадратных метров.

Строительство нового жилого комплекса в Грозном глава Чечни и почётный строитель России назвал важнейшим этапом реализации федерального проекта по расселению людей из аварийного жилья.

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