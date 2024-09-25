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ВВС Азербайджана получили закупленные у Пакистана истребители JF-17C (Block-III). Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В начале этого года пакистанские СМИ анонсировали планируемую Азербайджаном закупку этого типа истребителей. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов.
В среду в аэропорт имени Гейдара Алиева прибыла партия многоцелевых самолетов JF-17C (Block-III). Там они были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Отмечается, что эти истребители был разработаны специалистами из Пакистана в сотрудничестве с китайской авиационной корпорацией «Чэнду». Эти самолёты способны летать и выполнять боевые задачи в дневное и ночное время. Они могут одновременно нести восемь ракет разных типов, а также оснащены системой электронной защиты и современными радарами.
Уточняется, что они уже были внесены в арсенал ВВС Азербайджана.
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В среду в аэропорт имени Гейдара Алиева прибыла партия многоцелевых самолетов JF-17C (Block-III). Там они были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Отмечается, что эти истребители был разработаны специалистами из Пакистана в сотрудничестве с китайской авиационной корпорацией «Чэнду». Эти самолёты способны летать и выполнять боевые задачи в дневное и ночное время. Они могут одновременно нести восемь ракет разных типов, а также оснащены системой электронной защиты и современными радарами.
Уточняется, что они уже были внесены в арсенал ВВС Азербайджана.
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Анастасия Чинкова