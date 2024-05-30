Парламент Великобритании распустили

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Парламент Великобритании официально распущен в преддверии досрочных выборов, запланированных на 4 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа.
«Парламент распущен в четверг, 30 мая. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены», — говорится в сообщении.В документе также отмечается, что с этого момента у Великобритании формально нет действующих депутатов. Новые представители будут избраны в ходе предстоящих выборов.
Ранее сообщалось, что распуск парламента состоится 30 мая, после того как премьер-министр Риши Сунак объявил дату проведения всеобщих выборов — 4 июля.
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Артем Кузьмин