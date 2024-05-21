Британский премьер Сунак признал «день позора» из-за скандала с зараженной кровью

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес публичные извинения после истории с зараженной кровью. Об этом пишет РБК.
В Великобритании опубликовали доклад по итогам расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом в результате переливания крови, произошедшее в 1970 –1980 -х годах. В итоге с 1970-х по 1990-е были инфицированы 30 000 человек, из которых 3 000 умерли.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что такого никогда не должно было произойти. Он принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям.
Ранее премьер-министр королевства Риши Сунак заявлял, что в Великобритании будут помогать Украине до конца десятилетия. По его мнению, Британия должна на том же уровне поддерживать республику.
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что такого никогда не должно было произойти. Он принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям.
«Это день позора для британского государства», — сказал он.
Ранее премьер-министр королевства Риши Сунак заявлял, что в Великобритании будут помогать Украине до конца десятилетия. По его мнению, Британия должна на том же уровне поддерживать республику.
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Дарья Осипова