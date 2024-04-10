Парламент Венгрии приостановил участие страны в ДОВСЕ из-за России

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Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. За это проголосовали 177 депутатов.
Прежде о приостановке Венгрии в участии в договоре сообщил госсекретарь МИДа Петер Старай. Он заявил, что присутствие страны в ДОВСЕ не имеет значения, так как из соглашения прежде вышла Россия.
Напомним, из ДОВСЕ прежде вышла Турция. В США такое решение объяснили улучшением отношений с Вашингтоном.
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Анастасия Хохлова