Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент временного президента

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Парламент Южной Кореи выступил за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра страны Хан Док Су. Об этом говорилось в трансляции заседания, которая велась на сайте палаты.
Спикер У Вон Сик подчеркнул, что предложение об импичменте было принято 192 голосами. Всего в парламенте, контролируемом оппозицией, 300 депутатов. Правящая партия «Гражданская сила» бойкотировала голосование, выступая против импичмента.
Объединенная демократическая партия в ходатайстве об импичменте перечислила пять причин для отстранения Хан Док Су. В их числе отказ назначать кандидатов на должности судей Конституционного суда, выбранных парламентом, уклонение от назначения спецпрокурора для расследования дел против президента Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи, а также обвинение в сговоре, попустительстве и пособничестве при введении чрезвычайного положения в стране.
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Анастасия Чинкова