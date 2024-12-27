Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент временного президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, подозреваемого в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля назвал этот вопрос узкопрофильным.