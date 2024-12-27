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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент временного президента

Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

Парламент Южной Кореи выступил за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра страны Хан Док Су. Об этом говорилось в трансляции заседания, которая велась на сайте палаты.


Спикер У Вон Сик подчеркнул, что предложение об импичменте было принято 192 голосами. Всего в парламенте, контролируемом оппозицией, 300 депутатов. Правящая партия «Гражданская сила» бойкотировала голосование, выступая против импичмента.

Объединенная демократическая партия в ходатайстве об импичменте перечислила пять причин для отстранения Хан Док Су. В их числе отказ назначать кандидатов на должности судей Конституционного суда, выбранных парламентом, уклонение от назначения спецпрокурора для расследования дел против президента Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи, а также обвинение в сговоре, попустительстве и пособничестве при введении чрезвычайного положения в стране.

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#премьер-министр
#парламент
#политика
Президент Германии распустил бундестаг и назначил досрочные выборы
Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля
27 декабря 2024, 16:07

Фото: iStock/photosvit

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает местная газета Zeit.
Глава государства заявил, что в пятницу принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Соответствующее уведомление было передано председателю бундестага.

Штайнмайер убеждён, что проведение досрочных выборов – это шаг, сделанный в интересах Германии.

Отмечается, что бундестаг будет работать до тех пор, пока новый состав парламента не соберётся на первое заседание. Федеральное правительство продолжит выполнять обязанности даже после проведения выборов и до формирования нового кабмина.

Президент также подчеркнул, что демократия Германии остаётся эффективной даже в переходные периоды.

Напомним, что предложение о роспуске парламента президенту направил канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. Так, против Шольца проголосовали 394 депутата, за – 207, а 116 воздержались.

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#президент
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#заседание
#олаф
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Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции
Кобахидзе: оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных денег после выборов
27 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных средств после прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».
Политик отметил, что такие шаги будут предприняты и в будущем. В итоге это может дойти до того, что оппозиционные партии войдут в парламент раньше остальных.

Кобахидзе подчеркнул, что оппозиционные партии приняли решение продолжить получение государственного финансирования после парламентских выборов. Также он высказался о заявлении ЦИК Грузии об истечении сроков подачи заявлений об отказе от денег из бюджета. По его словам, три из четырёх крупнейших партий грузинского парламента, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не стали выступать против бюджетных денег.

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#грузия
#цик
#парламент
#партия
#политика
#оппозиция
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Путин назначил Подъелышева новым послом в Нигерии вместо Шебаршина
27 декабря 2024, 15:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Федеративной Республике Нигерия. Это решение было опубликовано на официальном сайте правовых актов.
Андрей Подъёлышев заменит на этом посту Алексея Шебаршина, который освобожден от выполнения обязанностей посла.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.

До этого российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#киев
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Премьер-министр Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
27 декабря 2024, 15:16

Фото: iStock/nantonov

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня. Об этом она сообщила в интервью телерадиокомпании DR.
Ранее датское Агентство по чрезвычайным ситуациям распространило рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям. По ним каждому жителю необходимо запастись тремя литрами питьевой воды на сутки, трёхдневным запасом продуктов, аптечкой, предметами личной гигиены, теплой одеждой, портативным зарядным устройством, фонариком, наличными средствами, свечами, спичками и радиоприёмником.

Фредериксен заявила, что следует рекомендациям властей и призывает всех датчан сделать то же самое.

В беседе с изданием она подчеркнула, что запаслась консервами и другими необходимыми на три дня продуктами. В качестве источника угрозы Фредериксен назвала Россию.

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#дания
#премьер-министр
#интервью
#рекомендации
#жители
#продукты
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НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте
27 декабря 2024, 14:29

Фото: istockphoto/undefined

Североатлантический альянс увеличит военное присутствие в акватории Балтийского моря. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Александр Рютте.
Об этом он написал в своей социальной сети Х. По словам руководителя блока, он уже обсудил этот вопрос с президентом Финляндии Александером Струббом. Поводом для переговоров стали участившиеся случаи «возможного саботажа» в отношении подводных кабелей. По словам Рютте, он выразил финскому лидеру «полную солидарность и поддержку» в вопросе расследования инцидентов с подводными коммуникациями.

Накануне, 26 декабря, эстонский оператор электросетей Elering сообщил о выходе из строя энергетического кабеля EstLink 2, пролегающего по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. В середине декабря финская компания-оператор Cinia Oy сообщала об обрыве подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. Позже стало известно о повреждении ещё двух кабелей, связывающих Швецию и Литву.

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#оператор
#нато
#финляндия
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Песков отказался комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера
27 декабря 2024, 13:47

Фото: iStock/SHansche

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, подозреваемого в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля назвал этот вопрос узкопрофильным.
Отмечается, что с просьбой ответить на соответствующий вопрос обратился журналист агентства Reuters. Песков подчеркнул, что не может точно ничего сказать и не уверен, что данный вопрос является прерогативой администрации президента.

Накануне 26 декабря Reuters сообщило, что полиция и погранслужба Финляндии задержали нефтяной танкер, который подозревают в повреждении кабелей связи. По одной из версий, их задело якорем танкера.

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#россия
#пограничники
#полиция
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Литовские власти заявили о «тоталитарном» характере кладбища советских воинов
27 декабря 2024, 13:41

Фото: istockphoto/marako85

Власти литовского города Шауляй планируют ликвидировать кладбище советских воинов-освободителей летом 2025 года. По заявлению чиновников местной администрации, захоронение носит «тоталитарный» характер.
Кроме того, по мнению властей Шауляя, могилы советских бойцов каким-то образом являются «анти-литовскими», передаёт местная телекомпания LRT. То, что кладбище «пропагандирует тоталитаризм», разумеется, не вызывает никаких сомнений у потомков «лесных братьев». Останки советских воинов, погибших при освобождении Литвы от фашистов, будут перезахоронены неподалёку от деревни Гинкунай, сообщил мэр города.

Можно вспомнить, что в 2019 году в рамках реконструкции главной площади Шяуляя был демонтирован обелиск советским воинам-освободителям, который является объектом культурного наследия. Местные власти объяснили это тем, что монумент якобы не вписывался в новую архитектурную концепцию площади.

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#мэр
#литва
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Песков назвал вопиющим случаем отказ Норвегии спасать российских моряков
27 декабря 2024, 13:34

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случай с судном под флагом Норвегии, которое отказалось спасать российских моряков с сухогруза «Урса Майор». Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.
Песков отметил, что есть помощь терпящим бедствие в море россиянам действительно не была оказана, то это противоречит всем морским законам. Это является вопиющим случаем, заслуживающим тотального порицания.

Пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» в беседе с РИА Новости объяснила, что корабль под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 находилось вблизи места крушения судна «Урса Майор». Однако по непонятной причине экипаж отказался взять на свой борт российских моряков, которые подошли к ним на спасательной шлюпке. Отмечается, что это грубое нарушение Международной конвенции о спасении 1989 года.

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Кобахидзе надеется, что что Зурабишвили сама уедет из резиденции
27 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ Aoraee

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президент республики Саломе Зурабишвили сама уедет из резиденции после окончания ее срока 29 декабря, проинформировало ТАСС.
«Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — обратил внимание Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что долг власти — предотвращение преступления, из-за этого он озвучил предупреждение для Саломе Зурабишвили. Он уточнил, что если ее задержат сотрудники правоохранительных органов, то «страна не перевернется», а подобное развитие событий может быть выгодно для ее патронов. Они могут дать ей «подобное задание», но выглядеть это будет некрасиво, добавил Кобахидзе.

Президентский срок Саломе Зурабишвили заканчивается 29 декабря после инаугурации нового президента — Михаила Кавелашвили. Зурабишвили объявляла, что не станет покидать пост президента страны.

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