Парламенту Эквадора пришлось извиняться за президента Нобоа

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Парламент Эквадора уведомил, что намерен извиниться за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других лидеров латиноамериканских государств. Об этом сказано на сайте законодательного органа.
«При 86 голосах за и 35 против одобряется решение в отношении заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker», — заявили в парламенте.Согласно сведеньям портала Primicias, парламент осудил высказывание президента и потребовал от него воздерживаться от характеристик личного характера. Помимо этого, законодатели распорядились извиниться перед президентами, упомянутых в интервью. Глава Национальной ассамблеи направит соответствующие письма лично каждому руководителю государства.
Напомним, в беседе с журналистом The New Yorker Нобоа позволил себе замечания в адрес некоторых стран региона. Так, главу Колумбии Густаво Петро он назвал «левым снобом», а президента Сальвадора Найиба Букеле высокомерным человеком, который хочет контролировать власть для обогащения своей семьи.
Как считает Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича во многом ограничены его партнерами из крайне левых движений. Касаемо президента Аргентины Хавьера Милея, эквадорский лидер заключил, что «не знает, почему тот думает, что он такой гениальный». Как утверждает Нобоа, Милей не смог достичь успехов с момента прихода к власти, он «переполнен самим собой, что очень по-аргентински».
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Алина Юрчак