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Парламенту Эквадора пришлось извиняться за президента Нобоа

Парламент Эквадора извинится за слова президента Нобоа о других главах стран
21 июня 2024, 04:20
Фото: istock / atosan

Фото: istock / atosan

Парламент Эквадора уведомил, что намерен извиниться за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других лидеров латиноамериканских государств. Об этом сказано на сайте законодательного органа.
«При 86 голосах за и 35 против одобряется решение в отношении заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker», — заявили в парламенте.
Согласно сведеньям портала Primicias, парламент осудил высказывание президента и потребовал от него воздерживаться от характеристик личного характера. Помимо этого, законодатели распорядились извиниться перед президентами, упомянутых в интервью. Глава Национальной ассамблеи направит соответствующие письма лично каждому руководителю государства.



Напомним, в беседе с журналистом The New Yorker Нобоа позволил себе замечания в адрес некоторых стран региона. Так, главу Колумбии Густаво Петро он назвал «левым снобом», а президента Сальвадора Найиба Букеле высокомерным человеком, который хочет контролировать власть для обогащения своей семьи.

Как считает Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича во многом ограничены его партнерами из крайне левых движений. Касаемо президента Аргентины Хавьера Милея, эквадорский лидер заключил, что «не знает, почему тот думает, что он такой гениальный». Как утверждает Нобоа, Милей не смог достичь успехов с момента прихода к власти, он «переполнен самим собой, что очень по-аргентински».

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Япония ввела санкции против руководства ЦИК, «Микрона» и Алроса
21 июня 2024, 04:38

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Правительство Японии расширило антироссийские санкционные перечни из-за ситуации на Украине, добавив туда ряд организаций и частных лиц. Об этом проинформировал кабмин страны.
В санкционные списки добавили секретаря ЦИК России Наталью Бударину и еще 5 членов Центризбиркома.

Санкции, которые предусматривают заморозку активов в случае их обнаружения, коснуться главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, главного конструктора компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртича Окрояна и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

В перечень также внесли Авиационный комплекс имени Ильюшина, АО «Туполев», НПО «Топаз», Завод имени В. А. Дегтярева, Российский федеральный ядерный центр, а также специальную экономическую зону «Алабуга», «Алросу» и концерн радиостроения «Вега».

Помимо этого, ограничения были введены против 11 компаний из Казахстана, ОАЭ, Индии, КНР, и Узбекистана за обход ограничений, введенных ранее против РФ.

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#рф
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СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева
Следком установил 131 боевика из банды Басаева, напавшей на Ингушетию
21 июня 2024, 04:00

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Следователи установили 131 боевика из банды Шамиля Басаева, участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. 68 из них уже осуждены за свои преступления, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников», – сказали в ведомстве.
В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда террористов под руководством Шамиля Басаева напала на сотрудников правоохранительных органов, военных, а также простых граждан Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

Террориста Шамиля Басаева уничтожили российские силовики во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Ликвидированный чеченский сепаратист причастен к теракту в Буденновске и другим преступлениям.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух участников банды Басаева, причастных к нападению на российских военных в октябре 1999 года. Фигуранты обвиняются по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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#терроризм
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Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР
21 июня 2024, 01:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам заявил, что РФ не исключает поставок оружия в Северную Корею.
Российский лидер заявил, что вероятный противник также над этим работает, «над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия».
«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну, я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с КНДР я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — заявил президент.
Путин добавил, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие государства в стратегическом плане вредят Вашингтону, этого никто не простит.

До этого Южная Корея назвала военное партнёрство России и Северной Кореи «нарушением резолюций» ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В ФСБ рассказали о подготовке нападения Германии на Советский Союз
Архив ФСБ: нацисты активно маскировали планы внезапного нападения на СССР
21 июня 2024, 01:26

Фото: РИА Новости

Гитлеровская Германия максимально пыталась скрыть свои планы внезапного нападения на Советский Союз. Для этого нацисты масштабно распространяли различные слухи и проводили отвлекающие мероприятия. Об этом сказано в рассекреченных архивных материалах, обнародованных ФСБ РФ ко Дню памяти и скорби.
Вехтер, которого арестовали 2 мая 1945 года в Берлине, в ходе допроса рассказал, что в конце 1940 года было принято решение развязать войну против СССР в марте 1941 года — но срок нападения перенесли из-за задержек в ходе кампаний на Балканах. Он сообщил, что для того, чтобы скрыть намеренья напасть от населения Германии и жителей государств Запада, по поручению Геббельса разработали и провели масштабную пропагандистскую операцию.

Он пояснил, что агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с СССР, последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Также по распоряжению Геббельса распространялись слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова

Документ рассекретили ФСБ накануне 83-й годовщины дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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США попросили у Вьетнама информацию о визите Путина
Джон Кирби надеется, что Вьетнам расскажет США об итогах визита Путина
21 июня 2024, 00:09

Фото: РИА Новости/POOL

Вашингтон надеется получить от властей Вьетнама информацию об итогах визита президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он заявил в ходе брифинга, что посольство США проведет соответствующие беседы со своими коллегами в правительстве Вьетнама по этому поводу.

Напомним, Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. Президент азиатской страны То Лам назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.

Financial Times сообщил, что радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США.

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#вьетнам
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#владимир путин
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Путин связал обстрел Белгорода дальнобойным оружием с актом агрессии
Путин: обстрелы ВСУ территорий РФ западным оружием близки к агрессии
20 июня 2024, 23:53

Фото: сайт Кремля

Обстрел Белгорода с применением дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.
Как утверждает российский лидер, власти страны серьезно изучают данный вопрос.

«Это требует дополнительного исследования, но это близко (к акту агрессии), мы это анализируем», — сказал он.
До этого Путин заявил, что действия НАТО, которые заключаются в «переезде» в Азию и создании там блоковой системы, создают угрозу для безопасности Российской Федерации, и Москва обязательно будет реагировать на это.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее были названы страны, которые готовы вести войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной
Польские военные: в воздушное пространство страны залетел российский аэростат
20 июня 2024, 22:26

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Оперативное командование родов войск Польши заявило, что в воздушное пространство страны залетел российский аэростат. Об этом пишет РИА Новости.
«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», — отмечается в заявлении.

Россия заблаговременно проинформировала Польшу о возможном попадании шара в воздушное пространство страны. Кроме того, по предварительным оценкам, над аэростатом, который защищает объекты в Калининградской области, потеряли контроль.

Объект пересек польскую границу примерно в 16:30 мск к северу от Кентшина, а покинул воздушное пространство страны около 21:00 мск. Полет отслеживался ВС Польши. Он не представляет угрозы для безопасности жителей района. Командующий оперативным штабом принял решение не уничтожать объект, чтобы избежать негативных последствий.

Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контроль
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Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани
20 июня 2024, 22:26

Фото: IStock/Andrea Nicolini

Официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге в Бангкоке заявил, что Таиланд надеется получить одобрение своей заявки на вступление в БРИКС на саммите объединения, который пройдет в Казани, пишет ТАСС.
«Мы рассчитываем получить положительные отзывы и быть принятыми в БРИКС на следующем саммите [объединения], который состоится в России 22-24 октября. Таиланд примет участие в этом саммите», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД Таиланда. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.

Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#таиланд
#заявление
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Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России
Политолог Мезюхо: Вьетнам и Россия отстаивают принципы многополярного мира
20 июня 2024, 22:07

Фото: IStock/Viacheslav Chernobrovin

Политолог Иван Мезюхо заявил, что принципы многополярного мира сегодня отстаивают Россия и Вьетнам. Об этом пишет «RT»‎.
Он отметил, что две страны делают всё для того, чтобы вернуть те межгосударственные отношения, которые были в позднее советское время. По его словам, Ханой демонстрирует дружеское отношение к Москве. Выражается это в поведении вьетнамской делегации во время голосования в ООН, а также в отношении Вьетнама к антироссийским санкциям.

Политолог добавил, что Российская Федерация показывает, что у неё есть свои национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что это сильно нервирует США, которые возомнили себя «глобальным лидером».

«Азиатско-Тихоокеанский регион политические элиты Соединённых Штатов Америки многие годы пытаются сделать своим подворьем, но Вьетнам и другие государства, прежде всего социалистической направленности, сопротивляются политике глобального гегемона. И в этом смысле и Вьетнам, и Россия отстаивают принципы многополярного мира. А многополярность не предусматривает тоталитаризма гегемона, от которого в своё время пострадал сам Вьетнам», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что в Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. Важным заявлением российского лидера стало то, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии.

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