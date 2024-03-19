Партия Шольца поднялась в рейтинге после заявлений о Taurus

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и партия «Альтернатива для Германии» поднялись в рейтинге политических сил Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild.
Поддержка партии Шольца выросла на 1,5 % до 16 % (третье место), в то время как поддержка партии «Альтернатива для Германии» увеличилась до 19,5 % (второе место). Блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), лидировавший в опросах, потерял 1,5 % голосов до 29,5 %. Впервые за несколько месяцев доля партии упала ниже 30 процентов голосов.
По данным издания, первая и вторая партии используют мирную риторику в отношении украинского конфликта и не поддерживают передачу Украине ракет Taurus. Опрос проводился с 15 по 18 марта и включал 2 000 респондентов.
На прошлой неделе Олаф Шольц заявил, что граждане боятся тех, кто поддерживает отправку крылатых ракет большой дальности Taurus на Украину. Это прозвучало в ответ на вопрос одного из депутатов Бундестага о причинах отказа от поставок таких ракет Киеву.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять Украине ракеты Taurus. По словам канцлера, отправка ракет дальнего радиуса действия на Украину означала бы, что немецкая армия будет вовлечена в конфликт, что также маловероятно.
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По данным издания, первая и вторая партии используют мирную риторику в отношении украинского конфликта и не поддерживают передачу Украине ракет Taurus. Опрос проводился с 15 по 18 марта и включал 2 000 респондентов.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять Украине ракеты Taurus. По словам канцлера, отправка ракет дальнего радиуса действия на Украину означала бы, что немецкая армия будет вовлечена в конфликт, что также маловероятно.
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Александр Климов