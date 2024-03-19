Писториус выступил против заморозки украинского конфликта

На Украине предложили установить диктатуру под предлогом того, что она станет инструментом для победы над Россией. Такое мнение высказал народный депутат от партии «Слуга народа» Демченко в эфире одного из местных телеканалов, сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.