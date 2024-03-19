Радио1
Главная / Новости / Политика/ Писториус выступил против заморозки украинского конфликта

Писториус выступил против заморозки украинского конфликта

Глава Минобороны ФРГ Писториус выступил против заморозки украинского конфликта
19 марта 2024, 03:09
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от комментариев лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о заморозке конфликта на Украине. По мнению Писториуса, это только поможет России, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В конце концов, это помогло бы только (президенту России Владимиру) Путину», – заявил министр обороны Германии.

Писториус сделал это заявление после встречи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом в Варшаве.


Ранее во время дебатов в Бундестаге на прошлой неделе по поводу поставок Киеву ракет Taurus Рольф Мютцених спросил, не пора ли Федеративной Республике Германия подумать не только о том, как «вести войну, но и подумать о том, как заморозить ее и положить ей конец?».

Заявление политика подверглось критике со стороны партнеров по коалиции. Кроме того, с критикой позиции депутата выступил генеральный директор Министерства обороны Польши Косиняк-Камыш, считающий, что это не та идея, которую следует принимать во внимание.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили модернизировать все существующие крылатые ракеты Taurus и сделать их готовыми к немедленному перехвату. Как уже говорилось, модернизации подлежат все ракеты, используемые немецким бундесвером. В Вооруженных силах Германии насчитывается около 600 таких систем, но точное их количество держится в секрете.

Читайте также:

Захарова: Отказ МИД ФРГ указывать должность Путина говорит об «острых фобиях»

МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности

Правительство ФРГ не признает российские выборы законными
#германия
#польша
#украина
#помощь
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В КНДР под личным руководством Ким Чен Ына прошли стрельбы с использованием РСЗО
ЦТАК: Ким Чен Ын лично руководил стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО
19 марта 2024, 02:40

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами с использованием сверхкрупных ракетных систем залпового огня (РСЗО), прошедшими в понедельник 18 марта в западной части КНДР. Об этом рассказало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что в КНДР в ходе соревнований танковых экипажей представили новейший танк, который лично протестировал лидер страны Ким Чен Ын. По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, который он водил, «крепко держась за штурвал», а также отметил его ударную силу и маневренность. На соревнованиях вместе с северокорейским лидером также присутствовали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации». До этого лидер Северной Кореи неоднократно заявлял о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.


Читайте также:

Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в акватории Японского моря

Ким Чен Ын поручил военным КНДР готовиться к возможной войне с США
#ким чен ын
#рсзо
#кндр
#стрельба
#оружие
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский сенатор призвал Украину к ужесточению закона о мобизалации
Грэм: Все украинцы должны отправиться в армию
19 марта 2024, 02:38

Фото: iStock/Olena_Z

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* призвал украинских законодателей как можно скорее принять более жесткий закон о мобилизации, сообщает газета Washington Post.
По его словам, граждане Украины должны вступать в ряды вооруженных сил независимо от их мобилизационного возраста и помощи США. Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) «нужно больше людей» в своих рядах.

Ранее, 18 марта, стало известно, что сенатор США посетил Киев. Ранее Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны предоставлять военную помощь Украине на кредитной, а не на безвозмездной основе. Сенатор напомнил, что из 50 миллиардов долларов, переданных Украине европейскими странами, 3,3 миллиарда долларов были предоставлены в виде займов. Он призвал власти США поступить аналогичным образом.

Читать также:

В России выдвинули условие для диалога с Западом по стратегической стабильности

На Украине предложили ввести диктатуру для победы над Россией

Швейцария высказалась об итогах президентских выборов в России

* Входит в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#украина
#мобилизация
#сво
#кредит
#помощь
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России выдвинули условие для диалога с Западом по стратегической стабильности
Полянский: Если Запад изменит курс, диалог по стратстабильности станет возможен
19 марта 2024, 02:08

Фото: istockphoto.com/Agromov

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость диалога с Западом по вопросам стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.
По его словам, стратегический диалог, направленный на заключение нового договора о контроле над ракетно-ядерными вооружениями, возможен только после того, как США и НАТО кардинально пересмотрят свое враждебное отношение к России.

По словам Полянского, российские власти не видят оснований для такой работы, пока Запад пытается нанести Москве «стратегическое поражение» и отказывается уважать ее жизненно важные интересы.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил контакты с США по вопросам стратегической стабильности по линии Минобороны и МИДа. Президент Путин отметил, что российская сторона не разрывала диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

Читайте также:

Глава МИД Турции не ожидает окончания конфликта на Украине в 2024 году

Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину

МИД РФ пригрозил послу Британии из-за поста о «незаконности» выборов в Крыму
#мид
#мид рф
#сша
#ес
#россия
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предложили ввести диктатуру для победы над Россией
Демченко: Диктатура необходима Украине для победы над Россией
19 марта 2024, 01:40

Фото: iStock/Imagesines

На Украине предложили установить диктатуру под предлогом того, что она станет инструментом для победы над Россией. Такое мнение высказал народный депутат от партии «Слуга народа» Демченко в эфире одного из местных телеканалов, сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.
«Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», – сказал Демченко.

Нардеп отметил, что диктатура всегда негативно влияет на страну и народ.

Ранее Жозеп Баррель заявил, что Украине требуется срочная помощь от ЕС и США.

Читайте также:

Украина запросила срочную помощь у ЕС и США

На Украине рассказали об отчаянных действиях матерей будущих призывников

Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом»
#украина
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швейцария высказалась об итогах президентских выборов в России
МИД Швейцарии: Осуждаем решение России провести выборы на новых территориях
19 марта 2024, 01:01

Фото: iStock/william87

Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз прокомментировал итоги президентских выборов в России, сообщает РИА Новости.
По словам Кливаза, власти страны приняли к сведению результаты выборов в России и продолжат поддерживать контакты в рамках уважения международного права.

В то же время в министерстве подчеркнули, что осуждают решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины».

«Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата», – добавил он.

Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.

18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно результатам, действующий лидер получил 87,28 процента голосов.

Читайте также:

«Путин является президентом России»: Белый дом – о результатах выборов в РФ

США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах

Польша объявила о незаконности выборов в России
#выборы
#владимир путин
#ес
#сша
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помощник Байдена Салливан: Белый дом был не в курсе темы обмена Навального*
19 марта 2024, 00:51

Фото: официальный сайт Белого дома

Белый дом был не в курсе темы возможного обмена оппозиционера Алексея Навального* (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом заявил советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан, пишет ТАСС.
«Мы не слышали, чтобы какой-либо российский представитель в ходе каких-либо разговоров на эту тему поднимал вопрос о включении Навального в обмен заключенными», — сказал он на брифинге.

Если такой интерес действительно был, то информация об этом, по словам Салливана, доходит «очевидно слишком поздно, потому что Навального больше нет в живых».

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного. Он пояснил, что за несколько дней до ухода Навального из жизни ему сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах.

По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин также охарактеризовал его смерть как печальное событие.

Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился.

Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

Читайте также:

Песков: слова Путина о готовности обменять Навального* указывают его открытость

Путин поделился впечатлениями от смерти Навального

Нарышкин раскрыл истинную причину смерти Навального

* Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#белый дом
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Байден ничего не делает»: Маск раскритиковал миграционную политику США
Маск: Байден и его администрация не решают вопрос преступности мигрантов
19 марта 2024, 00:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Джо Байден и его администрация не борются с миграционной преступностью, написал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Администрация Байдена ничего не делает», – отметил Маск.

Предприниматель прокомментировал новость о том, что полиция создала специальное подразделение для борьбы с организованными грабежами иностранцев в Лос-Анджелесе.

Ранее Илон Маск предсказал конец Соединенных Штатов, если Вашингтон не изменит свою миграционную политику.

Также он заявил, что из-за проблем с границами Соединенные Штаты стали пристанищем для опасных преступников со всего мира.

Читайте также:

Илон Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров с Россией

«Америка погибнет»: Илон Маск предрёк падение США

Маск назвал США пристанищем для преступников всего мира
#илон маск
#сша
#белый дом
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии заявили о разрушении укрепрайонов ВСУ российскими планирующими авиабомбами
Меркурис: Россия разрушила укрепрайоны ВСУ планирующими авиабомбами
19 марта 2024, 00:08

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушили укрепления ВСУ, нанеся большой урон силам противника, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что новые укрепления Киева в Донбассе и Харьковской области уже не могут выдержать попадания 1,5-тонного снаряда. Эксперт добавил, что боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдевки.

Ранее политик Игорь Лапин заявил, что российское оружие крайне опасно для украинских военных укреплений. По его словам, речь идет о новейших планирующих бомбах. Лапин подчеркнул, что новые бомбы превосходят старые по тактико-техническим характеристикам и способны разрушить военные укрепления Украины.

До этого CNN заявило, что российские бомбы ФАБ-1500 разрушают объекты ВСУ и приводят к большим потерям.

Читайте также:

CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям

В Угледаре «умная бомба» уничтожила высотку, превращенную в базу ВСУ

Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
#журналисты
#бомба
#россия
#украина
#всу
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина запросила срочную помощь у ЕС и США
Боррель: Украине требуется спрочная помощь от ЕС и США
18 марта 2024, 23:43

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Европейскому союзу (ЕС) и Соединенным Штатам с просьбой о срочной помощи Киеву, такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говорится на сайте организации.
По его словам, встреча с министром иностранных дел Киева дала понять, что ЕС и США должны ускорить принятие этого решения.

Боррель добавил, что 5 миллиардов евро, выделенные ЕС Украине, могут быть использованы для покрытия расходов на закупку артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии и других стран союза по закупке боеприпасов за пределами ЕС. Он отметил, что эти средства предназначены для поддержки ВСУ, а не европейской оружейной промышленности.

Ранее Жозеп Баррель раскритиковал выборы президента РФ за то, что они якобы прошли «в ограниченной политической обстановке».

Читайте также:

Боррель заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке»

На Украине рассказали об отчаянных действиях матерей будущих призывников

Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом»
#выборы
#сша
#ес
#всу
#украина
#помощь
#киев
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф