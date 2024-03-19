Писториус выступил против заморозки украинского конфликта

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Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от комментариев лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о заморозке конфликта на Украине. По мнению Писториуса, это только поможет России, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В конце концов, это помогло бы только (президенту России Владимиру) Путину», – заявил министр обороны Германии.
Писториус сделал это заявление после встречи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом в Варшаве.
Заявление политика подверглось критике со стороны партнеров по коалиции. Кроме того, с критикой позиции депутата выступил генеральный директор Министерства обороны Польши Косиняк-Камыш, считающий, что это не та идея, которую следует принимать во внимание.
Ранее сообщалось, что власти Германии решили модернизировать все существующие крылатые ракеты Taurus и сделать их готовыми к немедленному перехвату. Как уже говорилось, модернизации подлежат все ракеты, используемые немецким бундесвером. В Вооруженных силах Германии насчитывается около 600 таких систем, но точное их количество держится в секрете.
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Александр Климов