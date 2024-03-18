Захарова: Отказ МИД ФРГ указывать должность Путина говорит об «острых фобиях»

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Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления дипведомства ФРГ о нежелании указывать должность Владимира Путина в обращениях и официальных документах. Об этом она написала в Telegram-канале.
Захарова высказала мнение, что подобная риторика в немецком государстве является результатом «острых фобий».
Ранее сообщалось, что МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности. Власти Германии также высказали свое недовольство итогами выборов президента России, подчеркнув отсутствие в них легитимности.
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«Красным цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо», — красноречиво сформировала свою мысль представитель МИД РФ.
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Мария Федоровцева