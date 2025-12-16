«Партнёрства не было»: В Польше жёстко высказались об отношениях с Украиной
Вице-спикер Босак заявил об отсутствии настоящего партнёрства Польши с Украиной
Польский вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша и Украина никогда не строили настоящих партнёрских отношений. Об этом он сообщил в эфире программы «Граффити» телеканала Polsat News.
По словам Босака, между странами всегда существовало ожесточённое соперничество, а не партнёрство. Он утверждает, что Киев никогда не нуждался в сотрудничестве с Варшавой и проводил жёсткую политику, ориентируясь только на собственные интересы.
«Так было до конфликта, так было во время конфликта, и я боюсь, что так будет и после конфликта», — подчеркнул политик.Кроме того, Босак не согласился с заявлением президента Польши Кароля Навроцкого, который говорил об утрате элемента сотрудничества между странами. Вице-спикер считает, что для потери сначала нужно что-то иметь.