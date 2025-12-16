«Партнёрства не было»: В Польше жёстко высказались об отношениях с Украиной

16 декабря 2025, 20:35

Вице-спикер Босак заявил об отсутствии настоящего партнёрства Польши с Украиной

Фото: Istock/Berezko

Польский вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша и Украина никогда не строили настоящих партнёрских отношений. Об этом он сообщил в эфире программы «Граффити» телеканала Polsat News.





По словам Босака, между странами всегда существовало ожесточённое соперничество, а не партнёрство. Он утверждает, что Киев никогда не нуждался в сотрудничестве с Варшавой и проводил жёсткую политику, ориентируясь только на собственные интересы.

«Так было до конфликта, так было во время конфликта, и я боюсь, что так будет и после конфликта», — подчеркнул политик.