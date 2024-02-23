Пашинян возложил на Россию вину за призывы к свержению власти в Армении

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению правительства в республике. Политик сделал это заявление в интервью телеканалу France 24.
По его словам, осенью 2023 года российские власти «открыто призывали» армянский народ восстать и свергнуть правительство. При этом он не назвал ни одного человека.
Пашинян также пожаловался, что уже шесть лет наблюдает антиармянскую пропаганду на российских телеканалах.
Ранее он заявил, что Армения приостановила участи в деятельности ОДКБ.
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Александр Климов