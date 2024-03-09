Власти Армении заявили о работе над идеей вступления в Евросоюз

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Армения занимается вопросом вступления в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Арарат Мирзоян телеканалу TRT World.
Он назвал присоединение к Союзу новыми возможностями и подчеркнул, что власти страны активно прорабатывают ответы на различные вызовы, которые были брошены Армении за несколько последних лет.
Прежде сообщалось, что Армения приостановила участие в соглашении о коллективной безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — добавил Мирзоян.
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Анастасия Хохлова