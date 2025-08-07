Сделка Армении с Азербайджаном является марш-броском Трампа к Нобелевской премии
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является лишь марш-броском президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира. Об этом пишет telegram-канал «Товарищ генерал».
Напомним, что 8 августа в Вашингтоне должна быть заключена мирная сделка между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом авторы материала заявили, что данная сделка является лишь суррогатным документом, а главы стран исполняют роли, которые им заготовил Трамп.
«Эта бумаженция ни в коей мере не подменит подписанные ранее документы, включая Московское заявление-2020. Она годится только на пиар-обслуживание старческого марш-броска Трампа к Нобелевской премии мира», — говорится в сообщении.