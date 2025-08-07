Достижения.рф

Сделка Армении с Азербайджаном является марш-броском Трампа к Нобелевской премии

Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является лишь марш-броском президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира. Об этом пишет telegram-канал «Товарищ генерал».



Напомним, что 8 августа в Вашингтоне должна быть заключена мирная сделка между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом авторы материала заявили, что данная сделка является лишь суррогатным документом, а главы стран исполняют роли, которые им заготовил Трамп.

«Эта бумаженция ни в коей мере не подменит подписанные ранее документы, включая Московское заявление-2020. Она годится только на пиар-обслуживание старческого марш-броска Трампа к Нобелевской премии мира», — говорится в сообщении.
Иван Мусатов

