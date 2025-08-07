Пашинян может столкнуться с обвинениями в предательстве из-за соглашения с Баку

07 августа 2025, 17:29

Никол Пашинян (фото: РИА Новоти / Дмитрий Астахов)

Потенциальное подписание премьер-министром Армении Николом Пашиняном меморандума с Азербайджаном может быть воспринято в армянском обществе как предательство национальных интересов. Об этом в комментарии RT заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.





По его словам, данная ситуация обостряется на фоне давления со стороны армянских властей на церковь, что, по мнению эксперта, подрывает моральные и исторические устои страны. Он отметил, что для Пашиняна это станет серьёзным внутренним вызовом, на который ему придётся ответить.

«Это подрыв и моральных, и исторических основ Армении. Так что для Пашиняна это тоже серьёзный вызов, который он будет серьёзно отыгрывать», — сказал он.