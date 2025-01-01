Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении заявил, что руководящей идеологией страны является идеология Армении в границах Армянской ССР. Об этом пишут РИА Новости.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР» — говорится в сообщении издания.
Пашинян настаивает на идеи государства в границах Армянской ССР. Идеология основана на желании народа страны просто жить, а не на борьбе, выживании, страдании и жертвовании собой.
Также Пашинян заявил, что данная идея должна стать руководящей не только для правительства Армении, но и для народа страны. Суть идеологии заключается в обеспечении безопасности граждан, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития жителей Армении.
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