Пашинян назвал отказ Армении от границ СССР отказом от государственности

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)
Отказ Армении от границ, существовавших в составе СССР, означает отказ от суверенитета и государственности. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в своих соцсетях.
Политик заявил, что нынешний подход опасен для государства, поскольку именно на территории Советской Армении была получена независимость и признание международным сообществом суверенитета страны. Верность международно признанной территории важна для безопасности и является буфером для Армении, а отказ от прежних границ означает отказ от государственности и независимости.
Пашинян отметил, что граждане Армении, не признавая международно признанную территорию, дают возможность другим также не признавать её.
Армянская оппозиция неоднократно говорила о попытках Пашиняна оправдать своё решение о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, призывая признать карты СССР и возможность утраты государственности Армении.
Читайте также:
Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
Пашинян поговорил по телефону с Трампом
Пашинян: Коллективное подсознание армян «антигосударственно»
Пашинян отметил, что граждане Армении, не признавая международно признанную территорию, дают возможность другим также не признавать её.
Армянская оппозиция неоднократно говорила о попытках Пашиняна оправдать своё решение о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, призывая признать карты СССР и возможность утраты государственности Армении.
Читайте также:
Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
Пашинян поговорил по телефону с Трампом
Пашинян: Коллективное подсознание армян «антигосударственно»
Анастасия Чинкова