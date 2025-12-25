Пашинян назвал сроки строительства «маршрута Трампа»

25 декабря 2025, 21:09

Пашинян сообщил, что проект с участием США планируют запустить в 2026 году

Никол Пашинян (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что практическая реализация проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», включая начало строительных работ, запланирована на 2026 год. Об этом он заявил в комментарии порталу News.am.