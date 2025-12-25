Пашинян назвал сроки строительства «маршрута Трампа»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что практическая реализация проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», включая начало строительных работ, запланирована на 2026 год. Об этом он заявил в комментарии порталу News.am.
По словам Пашиняна, первым этапом проекта должна стать железная дорога — именно этот вариант власти считают приоритетным, поскольку аналогичные маршруты уже существовали и успешно работали в прошлом.
Сейчас, как отметил премьер, стороны находятся на стадии формирования рамок реализации инициативы. Армения и США готовятся к подписанию необходимых документов, которые закрепят дальнейшие шаги по проекту.
При этом Пашинян подчеркнул, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе напрямую связано с процессом делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Без решения этого вопроса полноценный запуск маршрута будет невозможен.
