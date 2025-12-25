МИД РФ связал крушение самолёта AZAL под Грозным с атаками украинских БПЛА
В МИД России назвали причину крушения самолёта авиакомпании AZAL год назад. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила об этом на брифинге. Её слова приводит РИА Новости.
Самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года. На его борту находились 67 человек, из них выжили 29.
«Я напомню: первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — заявила дипломат.Президент России Владимир Путин ранее тоже говорил, что крушение связано с украинским беспилотником в воздушном пространстве РФ. Захарова добавила, что рассчитывает на скорое завершение расследования. Она выразила надежду, что стороны совместно прояснят все оставшиеся вопросы по этому инциденту.
Накануне российские силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛА.