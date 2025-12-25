МИД РФ связал крушение самолёта AZAL под Грозным с атаками украинских БПЛА

25 декабря 2025, 20:43

Фото: Istock/NiseriN

В МИД России назвали причину крушения самолёта авиакомпании AZAL год назад. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила об этом на брифинге. Её слова приводит РИА Новости.





Самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года. На его борту находились 67 человек, из них выжили 29.

«Я напомню: первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — заявила дипломат.