Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом, свою работу в Burisma ошибкой

25 декабря 2025, 13:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер в интервью заявил, что Украина является змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma он назвал ошибкой. Об этом он сказал в шоу The Shawn Ryan Show.





Как напоминает газета New York Post, Хантер Байден получал в Burisma годовой гонорар в размере одного миллиона долларов, несмотря на отсутствие профессионального опыта в газовой отрасли. При этом сейчас у него есть финансовые проблемы: его задолженность составляет около 15 миллионов, и он не знает, как расплатиться с долгами.





«Думаю, что это была ошибка. Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина… уровень коррупции до сих пор поражает», — отметил Байден-младший.