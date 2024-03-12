Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если структура не признает зону своей ответственности и не обеспечит гарантии безопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
«Этот вопрос не упал с неба. До этого были серьезные обсуждения, и мы тогда получили четкий, недвусмысленный ответ от ОДКБ и России, что суверенная территория Армении является «красной линией» для России и ОДКБ. Но, когда произошли события мая 2021 года (вторжение ВС Азербайджана на территорию Армении), мы зафиксировали официально, что «красная линия» пересечена, и почувствовали, что согласованных шагов, действий по управлению кризисами в ОДКБ нет», — сказал премьер.
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Мария Федоровцева