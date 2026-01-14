Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ оружейным вопросом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности было связано с ограничениями на доступ к международному рынку вооружений. Об этом он рассказал, выступая на форуме по безопасности в Ереване.
По словам Пашиняна, участие Армении в ОДКБ становилось одним из факторов, которые осложняли закупки оружия за рубежом. Он подчеркнул, что это было не ключевым, но всё же серьёзным препятствием при выходе на международные оружейные рынки.
Глава правительства также напомнил, что в 2022 году Армения заключила контракты на поставку вооружений на сотни миллионов долларов, однако они так и не были выполнены. Именно этот опыт, отметил Пашинян, стал одной из причин пересмотра формата участия страны в ОДКБ.
