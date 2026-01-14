Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ оружейным вопросом

14 января 2026, 19:54

Премьер Армении заявил, что членство в ОДКБ мешало закупкам вооружений

Никол Пашинян (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности было связано с ограничениями на доступ к международному рынку вооружений. Об этом он рассказал, выступая на форуме по безопасности в Ереване.