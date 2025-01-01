В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека

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В Самаре произошел пожар в общежитии в новогоднюю ночь, в котором погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 40 человек, в том числе 5 детей, эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. Погибли два человека», — сообщили в ведомстве.
В МЧС указали, что в пожаре погиб 76-летний мужчина. Личность второго человека пока неизвестна. Ведомство узнало о происшествии в 22:12 по московскому времени. Служба ликвидировало возгорание 1 января в 00:59. Пожар случился на площади в 30 квадратных метров. В тушении задействовали 120 человек личного состава и 30 единиц техники.
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Иван Мусатов