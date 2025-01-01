«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении

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Владимир Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении, выдав кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан». Об этом заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК «Сапсан». Однако вскоре выяснилось, что это видео было опубликовано на YouTube более шести лет назад и на самом деле демонстрирует Корею, которая запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS», — говорится в сообщении.
Кадры запуска ракеты показали на восьмой минуте выступления Зеленского. На видео показывается видео из youtube-канала Korea Defense Blog. Его опубликовали 6 ноября 2018 года.
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