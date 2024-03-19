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Пашинян опасается начала войны с Азербайджаном к концу недели

Пашинян: если Армения не выполнит требования Азербайджана – начнётся война
19 марта 2024, 10:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями этих населённых пунктов.
Он подчеркнул, что главная задача армянских властей – иметь границу, которая станет преградой, где стрелять будет не принято. Здесь будут построены дороги, население обеспечат всем необходимым, включая выплату дополнительных компенсаций.

Однако Пашинян оценил и противоположное развитие событий, при котором власти Армении выйдут из этих сёл, что приведёт к началу войны с Азербайджаном уже к концу этой недели.


По словам Пашиняна, он знает возможный исход этой войны: жители вёл встретят его на площади Республики в Ереване и будут укорять в бездействии при наличии информации.

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#армения
#азербайджан
#конфликт
#граница
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«Позорная слабость»: Медведев – о решении Германии не считать Путина президентом
Медведев назвал позорной слабостью решение ФРГ не признавать Путина президентом
19 марта 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Власти Германии собираются вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но при этом не хотят признавать его главой государства. Всё это от «позорной слабости», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что ведомство по итогам прошедших в России президентских выборов намерено ограничиваться лишь фамилией Путина без указания его должности в различной документации. Также зампредставителя правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что Германия готова к общению с Путным, но не будет поздравлять его в победе на выборах.

Медведев в своём Telegram-канале написал, что не понимает, ем в таком случае является Путин для властей Германии, при отсутствии нужной легитимности. Также он задался вопросом, какова цена таким переговорам. По его словам, такие заявления делаются от «позорной слабости», поскольку повлиять на ход выборов они не могут, результаты не признают, но выделиться как-то надо.

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#дмитрий медведев
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#россия
#политика
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Белый дом прокомментировал слова советника Байдена о победе Путина на выборах
Белый дом на вопрос о легитимности российских выборов: Путин остается лидером
19 марта 2024, 10:29

Фото: iStock/lucky-photographer

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в России, заявила, что Владимир Путин — лидер России, передает РИА Новости.
По ее мнению, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, который ранее выступал перед журналистами, хорошо ответил на вопрос о легитимности российских выборов. Салливан заявил, что реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент РФ.

Напомним, 18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.

Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять президента Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в Российской Федерации не были ни свободными, ни справедливыми.

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#политика
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В Германии призвали прекратить поставки вооружения на Украину
Вагенкнехт призвала Запад к мирным переговорам по Украине
19 марта 2024, 10:28

Фото: iStock/photosvit

Лидеры стран Запада должны понять необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине и перестать передавать Киеву вооружение. С таким заявлением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
«Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке», — отметила Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что сделать это непросто, однако бесконечные поставки вооружения на Украину только затягивают конфликт. При этом, по ее словам, многие страны уже это поняли и перестали выделять средства на финансирование Украины.

Кроме того, Вагенкнехт возмутилась, что в правительстве Германии по-прежнему не допускают возможность переговоров. Также политик раскритиковала антироссийские санкции и считает необходимым восстановить сотрудничество с Москвой.

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#вооружения
#переговоры
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«Лучик света»: Рогов оценил слова министра обороны Южной Кореи о «резне в Буче»
Рогов: заявление главы Минобороны Южной Кореи о «резне в Буче» надо поощрить
19 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче, якобы свидетельствующих о «преступлениях» российских военных.
Все, кто хоть немного разбирается в политике, понимают, что «резня в Буче» – это провокация Зеленского, рассказал в беседе с «Радио 1» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Причём сделана она «топорно» и с одной целью – дискредитировать Россию. Тоже самое делали бандеровцы в годы Великой Отечественной войны.

«Заявление министра обороны Южной Кореи можно воспринимать как лучик света и правды в абсолютной темноте лжи и безосновательных обвинений России. Но, с другой стороны, возможно, что это просто политический торг данного человека (Син Вон-сика – ред.) или Южной Кореи как таковой», – подчеркнул эксперт.

В настоящее время России не стоит полагаться на заявления Запада или Востока, а просто делать своё дело и добиваться правды. Однако подобные высказывания следует всячески поощрять.

Рогов отметил, что очень сомневается в возможности подобных высказываний уже со стороны стран НАТО. Однако после победы России они, вполне вероятно, начнут по классической схеме «переобуваться» и рассказывать, как мужественно боролись с украинским фашизмом.

Южнокорейские власти прекрасно понимают, что только Россия заинтересована в мире на корейском полуострове, в то время как США крайне выгоден конфликт между Южной Кореей и КНДР, а также втягивание в него РФ. При этом ждать улучшения отношений Южной Кореи и России после этого заявления пока не стоит, заключил Рогов.

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#южная корея
#россия
#украина
#заявление
#политика
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В США заявили о желании профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году
Сенатор Рид: США хочет профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году
19 марта 2024, 06:29

Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность атаковать весь Крым в 2025 году, рассказал председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид, сообщает ТАСС.
По словам Рида, необходимо начать новую наступательную операцию ВСУ. Для этого важно одобрить американскую помощь Киеву в 2024 году, чтобы украинские войска могли «медленно оттеснять» российские военные подразделения. Однако он не верит, что финансирование существенно изменит ситуацию на линии фронта.

По его мнению, угроза безопасности всего Крымского полуострова может «осложнить ситуацию» для России и «заставить власти сесть за стол переговоров».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил против заморозки украинского конфликта.

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В России изобретут робота-перевертыша «Ежик-М» для минирования
В России создадут робота-перевертыша «Ежик-М» для минирования
19 марта 2024, 06:11

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Российские разработчики работают над роботизированной платформой-перевертышем «Еж-М» для дистанционного минирования, сообщил агентству ТАСС генеральный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братенков.
Отмечается, что это уже вторая модификация платформы «Ежик-М». Перед создателями стояла задача спроектировать машину, в которой опрокидывание не будет фатальным.

«Чтобы машина могла продолжать движение, пока с ней есть связь, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, чтобы она могла продолжать движение, пока с ней есть связь», – отметил Братеньков.

Машина сможет нести полезную нагрузку до 20 кг. «Ежик-М» разрабатывается для двух противотанковых мин TM-62, каждая из которых весит 10 кг.

Ранее сообщалось о создании в России дрона-конвертоплана «Ловкий».

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#мина
#сво
#россия
#технологии
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В США рассказали о трудностях Трампа с получением залога для апелляции приговора
NBC: Дональд Трамп не может получить залог для апелляциии приговора суда
19 марта 2024, 04:58

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший президент США Дональд Трамп не смог найти страховую компанию, которая согласилась бы внести залог в размере 464 миллионов долларов США для обжалования приговора по делу о мошенничестве, сообщает NBC.
Ожидается, что бывший глава администрации Белого дома и его компания внесут полную сумму залога до следующей недели, чтобы генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс не смогла взыскать долг во время апелляционного процесса. Адвокаты Трампа утверждают, что внесение полного залога «практически невозможно». Команда бывшего американского лидера обратилась к 30 компаниям, предоставляющим залог, через четырех брокеров, но безуспешно.

Ранее, в феврале, суд Нью-Йорка обязал бывшего президента США выплатить 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве. Эта сумма включает в себя проценты по предварительному решению суда.

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#сша
#дональд трамп
#суд
#приговор
#деньги
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Партия Шольца поднялась в рейтинге после заявлений о Taurus
Bild: Партия Шольца поднялась в рейтинге политических сил Германии
19 марта 2024, 04:49

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и партия «Альтернатива для Германии» поднялись в рейтинге политических сил Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild.
Поддержка партии Шольца выросла на 1,5 % до 16 % (третье место), в то время как поддержка партии «Альтернатива для Германии» увеличилась до 19,5 % (второе место). Блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), лидировавший в опросах, потерял 1,5 % голосов до 29,5 %. Впервые за несколько месяцев доля партии упала ниже 30 процентов голосов.

По данным издания, первая и вторая партии используют мирную риторику в отношении украинского конфликта и не поддерживают передачу Украине ракет Taurus. Опрос проводился с 15 по 18 марта и включал 2 000 респондентов.

На прошлой неделе Олаф Шольц заявил, что граждане боятся тех, кто поддерживает отправку крылатых ракет большой дальности Taurus на Украину. Это прозвучало в ответ на вопрос одного из депутатов Бундестага о причинах отказа от поставок таких ракет Киеву.

Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять Украине ракеты Taurus. По словам канцлера, отправка ракет дальнего радиуса действия на Украину означала бы, что немецкая армия будет вовлечена в конфликт, что также маловероятно.

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#германия
#украина
#помощь
#ракета
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«Путин может идти до конца в войне с Украиной»: в Румынии оценили итоги выборов РФ
Публицист Кристою: Отдавшие голос на выборах за Путина россияне поддержали СВО
19 марта 2024, 04:33

Фото: iStock/rarrarorro

Россияне, которые в подавляющем большинстве проголосовали за Владимира Путина на президентских выборах, заявили о своей поддержке спецоперации на Украине, с таким мнением выступил румынский публицист Ион Кристою, передает ТАСС.
«В результате этого впечатляющего голосования Владимир Путин получил от российского народа мандат на то, чтобы идти до конца в войне с Украиной и Западом», – подчеркнул эксперт.

Публицист пояснил, что россияне сделали свой выбор «после двух лет введенных коллективным Западом санкций» и жестокой пропаганды, массированно навязанной западными державами.

Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28 процента голосов на президентских выборах при 100-процентном протоколе. Это будет пятый президентский срок Путина.

Ранее Владимир Путин предложил соперникам по выборам продолжить совместную работу.

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#сша
#румыния
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#россия
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