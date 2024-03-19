Пашинян опасается начала войны с Азербайджаном к концу недели

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями этих населённых пунктов.
Он подчеркнул, что главная задача армянских властей – иметь границу, которая станет преградой, где стрелять будет не принято. Здесь будут построены дороги, население обеспечат всем необходимым, включая выплату дополнительных компенсаций.
Однако Пашинян оценил и противоположное развитие событий, при котором власти Армении выйдут из этих сёл, что приведёт к началу войны с Азербайджаном уже к концу этой недели.
По словам Пашиняна, он знает возможный исход этой войны: жители вёл встретят его на площади Республики в Ереване и будут укорять в бездействии при наличии информации.
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Однако Пашинян оценил и противоположное развитие событий, при котором власти Армении выйдут из этих сёл, что приведёт к началу войны с Азербайджаном уже к концу этой недели.
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Анастасия Чинкова