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Пашинян высказался о возможном вступлении Армении в НАТО

Премьер Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО
11 февраля 2024, 23:58
primeminister.am

primeminister.am

Глава правительства Армении Никол Пашинян поделился своим мнением о возможности присоединения страны к НАТО в интервью британской газете The Telegraph.

Он подчеркнул, что в настоящее время Ереван не рассматривает этот вопрос, но отметил, что у Армении с Североатлантическим альянсом имеются партнерские отношения. По словам премьер-министра, ранее между Арменией и НАТО существовала программа индивидуального партнерства, которая сейчас преобразуется в формат сотрудничества, не предусматривающий членства в альянсе.

Ранее министр обороны страны Сурен Папикян заявил о намерении Армении внедрить в своих вооруженных силах военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Он отметил, что запрос на разработку военной формы по стандартам НАТО был подан еще в 2022 году.

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Пашинян оценил возможность визита Путина в Армению
Пашинян заявил, что Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению
12 февраля 2024, 00:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что президенту России Владимиру Путину не требуются его советы относительно приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута. Эту точку зрения он выразил в интервью для издания The Telegraph.
В ответ на вопрос журналистов о возможности советовать Путину воздержаться от поездки в Армению, Пашинян заметил: «Не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах».

Также премьер-министр подчеркнул, что ратификация Римского статута направлена на улучшение безопасности Армении. По его словам, Армения, как ответственное государство, обязана соблюдать все международные обязательства, включая отношения с Россией.

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Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров
11 февраля 2024, 21:22

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. Об этом Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Главный редактор подчеркнула, что американские пользователи в комментариях называют это интервью историческим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.

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Новый глава теробороны руководил внутренними войсками при разгоне Майдана
Теробороной Украины руководит командир внутренних войск при разгоне Майдана
11 февраля 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим войсками территориальной обороны ВСУ. В декабре 2013 года он командовал силовиками во время разгона протестующих на Евромайдане.
Тогда, десять лет назад Плахута занимал должность начальника управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины и находился в звании генерал-майора, сообщает «Украинская правда». 9 декабря 2013 года протестующие уже несколько дней занимали здание киевской мэрии. В ночь на 10 число силовики прорвали оцепление правительственного квартала, разрушили выстроенные сторонниками Евромайдана баррикады и вынудили их покинуть здание. По словам Плахуты, в разгоне протестующих были привлечены около 400 бойцов внутренних войск и отряда спецназа «Беркут».

В должность командующего территориальной обороны Игорь Плахута вступил 11 февраля 2024 года.

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FT: США ожидают, что импорт обогащённого урана из России запретят в 2024 году
11 февраля 2024, 18:56

Фото: iStock/rarrarorro

США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в текущем году. Об этом сообщает Financial Times.
Отметим, что в декабре 2023 года Палата представителей проголосовала за введение данной меры. Согласно информации источника, исполнительный директор единого европейского концерна URENCO Борис Шухт сообщил, что у концерна хватит мощности для замены российских поставок.

По данным американских экспертов, возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может серьезно повлиять на планы Вашингтона по созданию собственных перспективных реакторов. По итогам прошедшего года США приобрели у РФ уран на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало максимумом за все время.

Ранее сообщалось, что государства G7 и страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. В 2022 году Евросоюз не смог ввести ограничения, так как этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.

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#рф
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ERR: в Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом
11 февраля 2024, 18:36

Фото: iStock/Wirestock

В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за будущих выборов в Европарламент. Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что в письме Ансипу, которое находится в открытом доступе, Каллас обвинила европарламентария в том, что он использовал свое положение для регулярной критики работы правительства и призвала его не баллотироваться на следующих выборах. В ответ Ансип сообщил, что не намерен молча наблюдать за падением экономики Эстонии и ухудшением благосостояния местных жителей.

Депутат подчеркнул, что стране необходим внушающий доверие лидер. Его отсутствие в нынешнее время угрожает безопасности республики.

Ранее временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях.

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#политика
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AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе
11 февраля 2024, 17:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Египет угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильские войска будут направлены в город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным источника, бои в городе могут способствовать закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу. Угроза со стороны Египта последовала после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для скорейшего достижения победы над ХАМАС.

Напомним, в 1979 году государства подписали мирный договор под патронажем Вашингтона. Кэмп-Дэвидские соглашения позволили Египту обратно получить Синайский полуостров, который был оккупирован Израилем в 1967 году.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#меры
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#сша
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Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной
11 февраля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам сенатора, такие личности как Сунак не могут признавать свои ошибки и неправоту. Цеков отметил, что их реакция на интервью российского лидера абсолютно точно демонстрирует отказ признавать правду.

Политик подчеркнул, что именно Запад причастен к государственному перевороту на Украине в 2014 году и созданию из нее «военного форпоста для агрессии в отношении России». Цеков заключил, что пока российский лидер заботится о создании справедливого и безопасного мира, такие как «Сунак, Шольц, Байден, Макрон» останутся поджигателями ​беспорядков и войн.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак вслед за Олафом Шольцем прокомментировал интервью Владимира Путина. Страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.

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В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть домой мобилизованных солдат ВСУ
В Киеве прошёл митинг семей военных с требованием демобилизовать родственников
11 февраля 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В центре Киева прошёл митинг членов семей военнослужащих, которые требовали вернуть домой своих родственников. Сообщается, что на акцию собрались несколько десятков человек.
По данным издания «Страна.ua», люди пришли на Площадь Независимости с плакатами, лозунгами и флагами Украины. На плакатах были надписи: «Новый главком — новые солдаты», «Герои — не рабы», «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации» и другие.

Митинги с протестами против насильственной мобилизации и призывами к демобилизации украинских военных регулярно проходят по всей стране. Осенью такие демонстрации проходили в Киеве и многих областных центрах Украины. Отмечается, что как раз сейчас в Верховной раде начали рассматривать законопроект о мобилизации.

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Захарова: Посмотрев интервью Путина, Шольц и Сунак ослушались приказа США
Захарова ответила на хамские высказывания Шольца и Сунака об интервью Путина
11 февраля 2024, 16:20

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц, а следом за ним британский премьер-министр Риши Сунак, посмотрев интервью Владимира Путина, в один голос назвали его «смехотворным». Высказывания западных политиков прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда» она отметила, что и немец, и британец, говоря об интервью российского лидера, использовали одинаковые выражения. Возможно, потому, что за последнее время одинаково привыкли плясать под американскую дудку.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Может быть, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, он сумеет вывести страну из кризиса», — сказала российский дипломат.

Что касается Сунака, то всё, сказанное о Шольце, можно отнести и к нему, продолжила спикер МИД РФ. В последние годы все премьер-министры в Великобритании были абсолютно безвольными. Эти политики никогда не выполняли волю своего народа и не были самостоятельными, а послушно выполняли волю Вашингтона, заключила Захарова.

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