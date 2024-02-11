Пашинян высказался о возможном вступлении Армении в НАТО

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Глава правительства Армении Никол Пашинян поделился своим мнением о возможности присоединения страны к НАТО в интервью британской газете The Telegraph.
Ранее министр обороны страны Сурен Папикян заявил о намерении Армении внедрить в своих вооруженных силах военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Он отметил, что запрос на разработку военной формы по стандартам НАТО был подан еще в 2022 году.
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