Достижения.рф

Пашинян пожелал всем хорошего дня под трек Земфиры*

Премьер Армении Пашинян выложил видео под трек Земфиры* про любовь
Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Telegram короткое видео, где он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры*. На кадрах звучит трек «Прости меня, моя любовь».



Сам политик сидит за столом в белой рубашке и галстуке, по всей видимости, в рабочем кабинете. Перед ним несколько телефонов, а на заднем плане — шкаф с книгами.

Пашинян смотрит прямо перед собой и на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру. Под роликом он написал: «Доброе утро и хорошего дня всем вам».

Ранее, в январе, Пашинян опубликовал видео поездки на работу в ереванском метро: из-за непогоды он отказался от привычного велосипеда, оплатил проезд по QR-коду и спустился в подземку. На эскалаторе видны и другие пассажиры, но они держатся на некотором расстоянии.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0