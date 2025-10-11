Пашинян пожелал всем хорошего дня под трек Земфиры*
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Telegram короткое видео, где он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры*. На кадрах звучит трек «Прости меня, моя любовь».
Сам политик сидит за столом в белой рубашке и галстуке, по всей видимости, в рабочем кабинете. Перед ним несколько телефонов, а на заднем плане — шкаф с книгами.
Пашинян смотрит прямо перед собой и на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру. Под роликом он написал: «Доброе утро и хорошего дня всем вам».
Ранее, в январе, Пашинян опубликовал видео поездки на работу в ереванском метро: из-за непогоды он отказался от привычного велосипеда, оплатил проезд по QR-коду и спустился в подземку. На эскалаторе видны и другие пассажиры, но они держатся на некотором расстоянии.
Читайте также: