Пашинян пожелал всем хорошего дня под трек Земфиры*

11 октября 2025, 18:59

Премьер Армении Пашинян выложил видео под трек Земфиры* про любовь

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Telegram короткое видео, где он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры*. На кадрах звучит трек «Прости меня, моя любовь».