Путин и Пашинян провели встречу на полях саммита ШОС в Китае
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провели встречу в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
Мероприятие было организовано на полях многостороннего форума. Переговоры глав двух государств прошли в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», который является основной площадкой для мероприятий саммита.
Саммит ШОС официально открылся 31 августа торжественным приёмом от имени Председателя КНР Си Цзиньпина для глав делегаций стран-участниц. Основная деловая программа саммита, включающая пленарные заседания, запланирована на 1 июля. Встречи на полях крупных международных форумов являются устоявшейся практикой для проведения двусторонних консультаций между лидерами государств.
Ранее Владимир Путин сердечно поздравил Лукашенко с днём рождения и пожелал ему счастья.
Читайте также: