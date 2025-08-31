Путин и Пашинян провели встречу на полях саммита ШОС в Китае

31 августа 2025, 16:34

На саммите ШОС прошли переговоры между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провели встречу в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».