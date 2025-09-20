Армения намерена развивать отношения с РФ
Пашинян: Армения укрепит отношения с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах укреплять отношения с Россией. Он выступил с такой речью на седьмом съезде партии «Гражданский договор». Слова политика приводит ТАСС.
Пашинян отметил, что невозможно переоценить важность связей с Россией.
«Отношения с Россией, как я уже имел возможность говорить, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал премьер-министр.Пашинян добавил, что политический диалог между странами сохранит свою активность.
