Армения намерена развивать отношения с РФ

Пашинян: Армения укрепит отношения с Россией
Фото: Istock/MikhailMishchenko

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах укреплять отношения с Россией. Он выступил с такой речью на седьмом съезде партии «Гражданский договор». Слова политика приводит ТАСС.



Пашинян отметил, что невозможно переоценить важность связей с Россией.

«Отношения с Россией, как я уже имел возможность говорить, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», — сказал премьер-министр.
Пашинян добавил, что политический диалог между странами сохранит свою активность.

Ольга Щелокова

