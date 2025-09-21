Пашинян объявил о создании Четвёртой Республики Армения

21 сентября 2025, 02:50

Пашинян переизбран главой правящей партии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран главой правящей партии «Гражданский договор» по результатам съезда 20 сентября, на котором была принята декларация о стратегическом курсе на евроинтеграцию, установление Четвёртой Республики и проведение референдума по новой конституции в случае победы на парламентских выборах 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Арменпресс».





Согласно предварительным результатам электронного голосования, Пашинян получил 785 голосов делегатов съезда. После ручного пересчёта голосов, который будет завершён в течение 24 часов при отсутствии жалоб, результаты станут окончательными. При этом в СМИ поступали сообщения о технических сбоях и возможных нарушениях при подсчёте голосов.



Ключевыми пунктами принятой декларации является создание Четвёртой Республики Армения с новой конституцией через всенародный референдум на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, подтверждающей территориальную целостность страны в 29 743 км².



Кроме того, нововведение направленно на развитие мирных отношений с соседями, включая Турцию и Азербайджан. Пашинян заявил о скором открытии сухопутного сообщения с Турцией и ЕС, а также отметил отсутствие жертв на армяно-азербайджанской границе за 1 год и 7 месяцев.



Пашинян подчеркнул, что новая модель патриотизма, которую он исповедует с 2020 года, основана на мире и отказе от советского наследия.



«Третья республика — это часть нашей идентичности, но главное различие с Четвёртой — это мир», — заявил он.