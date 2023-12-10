Пашинян признал, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным

Нагорный Карабах в любом случае был бы упразднён, а Армения тратила все свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было заведомо нереализуемой задачей. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор».