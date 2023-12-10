Пашинян признал, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным

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Нагорный Карабах в любом случае был бы упразднён, а Армения тратила все свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было заведомо нереализуемой задачей. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор».
По его словам, не только сдача территорий, но упразднение государственного строя в Нагорном Карабахе было неизбежным. Это произошло в результате изменений в переговорном процессе ещё в 2016 году, а не в этом году, как принято считать.
Пашинян отметил, что нынешние власти Армении были носителями эмоционального восприятия проблемы в Карабахе. Такого же мнения придерживалось свыше 90% армян. Однако потом стало понятно, что воплотить это восприятие невозможно.
Премьер-министр Армении добавил, что действующие власти совершили ошибку, отказавшись говорить об с народом, поскольку это означало бы признание в том, что страна в течение 30 лет попусту тратила время и средства на решение проблемы, которая изначально была неразрешима.
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Пашинян отметил, что нынешние власти Армении были носителями эмоционального восприятия проблемы в Карабахе. Такого же мнения придерживалось свыше 90% армян. Однако потом стало понятно, что воплотить это восприятие невозможно.
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Анастасия Чинкова