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Пашинян признал, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным

Пашинян: Карабах в любом случае был бы упразднён
10 декабря 2023, 18:30
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Нагорный Карабах в любом случае был бы упразднён, а Армения тратила все свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было заведомо нереализуемой задачей. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор».
По его словам, не только сдача территорий, но упразднение государственного строя в Нагорном Карабахе было неизбежным. Это произошло в результате изменений в переговорном процессе ещё в 2016 году, а не в этом году, как принято считать.

Пашинян отметил, что нынешние власти Армении были носителями эмоционального восприятия проблемы в Карабахе. Такого же мнения придерживалось свыше 90% армян. Однако потом стало понятно, что воплотить это восприятие невозможно.


Премьер-министр Армении добавил, что действующие власти совершили ошибку, отказавшись говорить об с народом, поскольку это означало бы признание в том, что страна в течение 30 лет попусту тратила время и средства на решение проблемы, которая изначально была неразрешима.

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#армения
#азербайджан
#нагорный карабах
#политика
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Американский сенатор назвал шаг, которого Украине не избежать
Сенатор Вэнс: Украина должна будет уступить часть территорий РФ
10 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/JARAMA

Для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN.
Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. 

Также Вэнс выступил против выделения дополнительного финансирования Украине, поскольку страна уже точно не сможет одержать победу над Россией. Он также напомнил, что предыдущие пакеты военной помощи не привели к особым успехам ВСУ и не поспособствовали завершению конфликта. Соответственно и новые средства не помогут. 

В завершение он отметил, что у все политики понимают, что конфликт завершится за столом переговоров. А идея о том, чтобы вернуть Украине границы 1991 года абсурдна, в неё никто не верит.

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#украина
#россия
#сша
#конфликт
#переговоры
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В Осло прошло вручение Нобелевской премии мира за 2023 год
10 декабря 2023, 20:12

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

В столице Норвегии Осло прошла торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Её лауреатом в нынешнем году стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади.
Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля её детям, 17-летним близнецам Али и Киане Рахмани. Женщина не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в тюрьме. В дипломе указано, что награда присуждена лауреату за борьбу против угнетения женщин, а также за продвижение прав человека и свободу для всех.

Вручая награду, Райсс-Андерсен подчеркнула, что в лице Нагрес Мохаммади комитет отмечает всех иранских женщин, которые борются против угнетения, дискриминации и сегрегации. Своей работой Нагрес способствовала развитию братства между народами в Иране и во всем мире, заключила председатель комитета.

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#диплом
#иран
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Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее
Лавров: Россия стала сильнее в ходе конфликта на Украине, развязанного США
10 декабря 2023, 20:07

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Россия стала сильнее в ходе развязанного США конфликта на Украине, точно также как после победы над армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в онлайн-формате на форуме в Дохе.
Он рассказал, что в начале XIX века Наполеон Бонапарт подчинил себе большинство стран Европы, чтобы атаковать Россию. Победа была за российской стороной, что сделало её сильнее. Подобная ситуация случилась и в середине прошлого столетия, когда немецкая армия напала на Россию. 

Тем самым Лавров хотел сказать, что исход конфликта, который развязали США, уже очевиден. А Россия уже стала намного сильнее, чем была до спецоперации. Министр подчеркнул, что и по окончании этих событий Россия останется сильным государством. 

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#сергей лавров
#украина
#россия
#сша
#конфликт
#победа
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В США заявили, что выступают против прекращения огня в секторе Газа
Блинкен: США против остановки огня в Газе, поскольку это увековечит проблему
10 декабря 2023, 19:46

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

США выступают против прекращения боевых действий в секторе Газа, поскольку это лишь «увековечит» проблему. Такое мнение в интервью телеканалу ABC высказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, что США воспользовалась правом вето, чтобы не дать Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом остановить боевые действия в анклаве. 

По словам Блинкена, палестинское движение ХАМАС намеренно снова и снова повторять такие же атаки, какая произошла 7 октября. Именно поэтому прекращение огня недопустимо, иначе проблема затянется ещё, как минимум, на многие десятилетия. 

Также госсекретарь напомнил, что США выступают за гуманитарные паузы, чтобы была возможность произвести обмен пленными и завести гуманитарные грузы в сектор Газа. 

Вместе с тем, он добавил, что завершение конфликта близко, но оно может осуществиться только при капитуляции ХАМАС. 

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#сша
#израиль
#хамас
#сектор газа
#оон
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Во Франции назвали ошибкой игнорирование интересов России
Политик Лелуш: Запад игнорировал интересы РФ из-за Украины, что стало ошибкой
10 декабря 2023, 19:09

Фото: iStock/andriano_cz

Запад совершил ошибку, игнорируя интересы России в контексте Украины. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche сообщил французский политик Пьер Лелуш, занимавший пост госсекретаря при президенте Николя Саркози.
Он отметил, что игнорирование заключалось в том, что не рассматривались интересы России в том, чтобы Украина не вступала в НАТО. Эту ошибку десятилетиями осуждали большинство стратегов в США. 

Также Лелуш подчеркнул, что мнение о том, что интеграция Украины в НАТО укрепит региональную и глобальную безопасность, хорошо звучит для общественности, но нереализуемо на деле. 

Также политик признал, что антироссийские санкции не удались, поскольку Россия начала продавать больше нефти и по более высокой цене, чем до конфликта на Украине. А Евросоюз является одним из крупнейших поставщиком российского сырья, поэтому теперь за него приходится переплачивать. 

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#франция
#россия
#евросоюз
#украина
#нато
#санкции
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В СБУ объяснили арест гражданина США на Украине
В СБУ сообщили, что арестованный на Украине гражданин США оправдывал СВО
10 декабря 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Гражданин США Гонсало Лира был арестован на Украине за поддержку российский спецоперации. Об этом Служба безопасности Украины сообщила изданию «Страна.ua».
Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства. 

В СБУ сообщили, в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине. 

В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест. 

После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он пребывает до сих пор. 

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#украина
#арест
#сша
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#суд
#спецоперация
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Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Милей принял присягу и вступил в должность главы Аргентины
10 декабря 2023, 17:58

Фото: iStock/HStocks

Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины. Об этом свидетельствует официальная трансляция церемонии в здании Конгресса.
После принятия присяги бывший президент Аргентины Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл. 

После этого новоизбранный глава государства выступит перед гражданами Аргентины. 

Напомним, что новый глава государства планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу Аргентины. В настоящее время страна находится в затяжном экономическом кризисе. Это привело к тому, что национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%. 

Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое. 

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#аргентина
#президент
#пост
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Премьер Эстонии Каллас: Единство Евросоюза становится всё труднее сохранять
10 декабря 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Единство среди стран Европейского союза со временем становится всё труднее сохранять. Об этом завила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В интервью телеканалу ZDF она рассказала, что беседовала со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, обсуждая с ним возможность вступления Украины ЕС. Ранее Будапешт предлагал вообще не выносить вопрос о переговорах по Украине на декабрьский саммит, так как заранее ясно, что единодушия среди государств не будет.

Каллас призналась, что переубедить Орбана ни ей, ни другим политикам Евросоюза не удалось. Также эстонский премьер выразила обеспокоенность по поводу утраты ЕС единства. Она говорила что это единство ставилось под угрозу и ранее, после начала украинского конфликта, но её удавалось защитить. В дальнейшем это будет делать всё труднее, заключила эстонский политик.

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#ес
#эстония
#украина
#евросоюз
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В США заявили о глобальном дефиците основного компонента для боеприпасов
Производитель боеприпасов Vista Outdoor сообщил о дефиците пороха в мире
10 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/bbsferrari

Глобальный дефицит пороха ожидается в мире, что вызовет значительное повышение цен на боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе производителя огнестрельного оружия Vista Outdoor.
Отмечаться, что на фоне военных столкновений между несколькими государствами, спрос на боеприпасы сильно возрос. Вместе с тем ожидается недостаток пороха. Всё это вкупе повлечёт за собой существенное повышение цен на готовые снаряды. 

По заявлениям компании, многие производители анонсируют новые расценки уже в течение нескольких недель. 

Издание Newsweek подчеркнуло, что в Vista Outdoor не уточнили, какие именно мировые конфликты привели к таким последствиям. Но российско-украинский и палестино-израильский конфликты однозначно повысили спрос на боеприпасы. 

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#дефицит
#конфликт
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