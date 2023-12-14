Пашинян раскрыл вероятность заключения мира с Азербайджаном

Фото: iStock/Maksym Kapliuk
Подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшем будущем возможно, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Однако он отметил, что такой исход возможен только при соблюдении согласованных договорённостей и принципов азербайджанской стороной.
При этом Пашинян добавил, что Армения подтверждает приверженность достигнутым договорённостям.
Также премьер Армении напомнил, что днём ранее Азербайджан передал армянской стороне 32 военнопленных. Пашинян подчеркнул, что хотел бы, чтобы это событие стало нулевой точкой для начала пути к подписанию мирного договора.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор.
Читайте также:
Исторический шанс: о чем договорились Алиев и Пашинян, что ждет армян
Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными
Пашинян признал, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным
При этом Пашинян добавил, что Армения подтверждает приверженность достигнутым договорённостям.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор.
Читайте также:
Исторический шанс: о чем договорились Алиев и Пашинян, что ждет армян
Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными
Пашинян признал, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным
Анастасия Чинкова