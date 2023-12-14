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Пашинян раскрыл вероятность заключения мира с Азербайджаном

Пашинян: в ближайшем будущем возможно заключение мира с Азербайджаном
14 декабря 2023, 11:14
Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшем будущем возможно, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Однако он отметил, что такой исход возможен только при соблюдении согласованных договорённостей и принципов азербайджанской стороной.

При этом Пашинян добавил, что Армения подтверждает приверженность достигнутым договорённостям.


Также премьер Армении напомнил, что днём ранее Азербайджан передал армянской стороне 32 военнопленных. Пашинян подчеркнул, что хотел бы, чтобы это событие стало нулевой точкой для начала пути к подписанию мирного договора.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор.

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#мир
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Путин раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении
Путин: РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ
14 декабря 2023, 12:23

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, сколько украинской техники уничтожили ВС РФ в зоне спецоперации.
 «РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления», - уточнил Путин.
 
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Путин: Цели спецоперации не меняются
14 декабря 2023, 12:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация не будет завершена, пока ее цели не будут достигнуты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства отметил, что Украина чтит нацистов, поэтому в стране необходимо произвести денацификацию и демилитаризацию. Нейтральный статус Украины по-прежнему остаются основными целями. 

Путин добавил, что власти Украины не хотят договариваться, поэтому Россия вынуждена идти на соответствующие меры. 

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

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#россия
#владимир путин
#президент
#украина
#страны
#операции
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Путин пообещал рост зарплат россиян по итогам года
14 декабря 2023, 12:18

Фото: Сайт Кремля

Реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Реальная зарплата вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%», - уточнил Путин. 

Напомним, экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике. 

Глава государства также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран. 

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#зарплата
#экономика
#владимир путин
#президент
#доходы
#рф
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Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента
Путин: для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно
14 декабря 2023, 12:10

Фото: сайт Кремля

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства добавил, что его задачами также станут: укрепление безопасности, обороноспособности, обеспечение прав и свобод граждан, а также развитие политической системы. Также глава государства отметил необходимость укрепления экономики и технологического суверенитета. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским президентом. Она стала первой после начала спецоперации на территории Украины. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от подобного формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В 2023 году принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и жителями России. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан. 

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#развитие
#владимир путин
#выборы
#президент
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Началось подведение итогов года с Владимиром Путиным
14 декабря 2023, 12:08

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин начал прямую линию в Гостином дворе. В рамках мероприятия он ответит на вопросы, волнующие граждан РФ и представителей СМИ.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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#президент
#сми
#мероприятия
#конференция
#прямая линия
#рф
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Финляндия открыла два пограничных перехода на границе с Россией
14 декабря 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

С полуночи 14 декабря (1:00 по Москве) возобновлена работа двух пограничных переходов на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. По сообщению финского министерства внутренних дел, остальные контрольно-пропускные пункты останутся закрытыми.
Все автомобильные пункты пропуска на российско-финской границе были закрыты с 30 ноября, напоминает РИА Новости. Решение Кабмина Финляндии об открытии двух названных КПП утверждено до 14 января.

Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Примерно за час до открытия КПП с финской стороны собралась небольшая очередь: около 20 легковых машин и примерно 40 большегрузных фур. КПП Ваалима будет функционировать круглосуточно.

Ниирала располагается в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с Республикой Карелия. Этот пропускной пункт будет работать в зимнем режиме — с 8:00 до 20:00.

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#граница
#россия
#финляндия
#кабмин
#мвд
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В Государственной думе сформировали рабочую группа по вопросам миграции
14 декабря 2023, 11:40

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственной думе РФ сформирована Межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики. Это было сделано по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказала вице-спикер Ирина Яровая. Депутат рассказала, что к выработке дополнительных решений в области миграционной политике будут привлечены представители всех уполномоченных органов власти и правоохранительных органов.

Парламентарий также отметила, что решение таких вопросов потребует сбалансированного подхода не только в том, что касается правоохраны, но и с точки зрения запросов экономики и построения правильного социального баланса. Поэтому данный вопрос не следует политизировать, подчеркнула Яровая. Его следует проработать тщательно и профессионально, чтобы решать вопросы экономического развития страны, сохраняя дружеское взаимодействие, которое всегда было характерно для России, заключила депутат.

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#депутат
#госдума
#политика
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Пентагон направил своего генерала убедить Зеленского заморозить конфликт
AT: Пентагон отправил генерала Агуто убедить Зеленского заморозить конфликт
14 декабря 2023, 11:33

Фото: iStock/icholakov

Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, которым должен будет убедить президента страны Владимира Зеленского заморозить конфликт. Об этом сообщает экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Отмечается, что Агуто станет теневым командующим ВСУ и фактически будет стоять над командующим сухопутной армией Александром Сырским. 

Также американский генерал должен будет перевести украинскую армию на оборонительную стратегию, а также убедить Зеленского заморозить конфликт как минимум до весны.

При этом Брайен утверждает, что эти директивы американского военного ведомства фактически сведены на нет армией России, которая продолжает наступление. 

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#сша
#украина
#владимир зеленский
#конфликт
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Премьер Швеции: Раскол в ЕС по Украине станет плохим сигналом для США
14 декабря 2023, 11:16

Фото: istockphoto/Photoboyko

Раскол в Евросоюзе по вопросу финансовой поддержки Украины станет опасным сигналом для США. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
В разговоре с изданием The Finantial Times глава шведского правительства выразил опасения, что разногласия по Украине в преддверии ЕС, демонстрирующие некие признаки раскола, могут стать причиной нежелательной реакции в США. И наоборот. Он считает, что странам Европы следует проявить единодушие в вопросе поддержки Киева, чтобы убедить американский народ в необходимости придерживаться такой же линии поведения.

Шведский премьер также высказал обеспокоенность тем, как будет проходить саммит. Следующие два дня любо дадут ещё больше оснований для сомнений, либо докажут, что ЕС по-прежнему един, подчеркнул Кристерссон, вторя еврочиновникам, которые опасались затягивания встречи до выходных.

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